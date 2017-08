TEATRO DA FUNDAÇÃO APERAM RECEBE ESPETÁCULOS NO FIM DE SEMANA

No sábado (5), a casa irá receber a comédia “Diário sexual da mulher feia”. O espetáculo narra a história de Lindaurea, uma psicóloga bem sucedida que descobriu, ao longo de sua vida, que o sucesso da beleza de uma mulher feia é ela ter consciência de sua feiúra. Fiel a essa convicção, Lindaurea, que agora atende apenas por Aúrea – o Linda ficou de fora, narra a sua saga para sobreviver num mundo machista, onde a beleza é fundamental. A história mostra a personagem completamente entregue à eterna espera pelo homem ideal. O espetáculo, assinado por atores do Espaço Cultural Casa Laboratório, é protagonizado pelo ator Diego Martins, que há três anos interpreta a cômica Lindaurea. “Trazer esse espetáculo mais uma vez ao Teatro da Fundação Aperam Acesita é uma honra para mim, esse importante espaço que pode ser considerado como o verdadeiro templo da cultura regional.”

No domingo (6), o teatro da Fundação recebe o ilusionista Rick Mendes, com o seu espetáculo Ilusões. A apresentação é um compilado de mágicas, que vêm transformar a realidade em mistérios, a partir de efeitos inexplicáveis que têm tudo para impressionar e perdurar na memória do público. “Ilusões é uma experiência sem precedentes, um espetáculo extraordinário, recomendável para toda família”, avalia Rick Mendes, que traz em seu currículo mais de dez anos de carreira, com centenas de apresentações pelo Brasil afora. Para ele, o espetáculo é o símbolo de uma nova era em sua carreira. “Eu sempre quis montar um show solo, e, na primeira oportunidade que tive, criei o Ilusões, que será apresentado pela segunda vez no Teatro da Fundação Aperam Acesita. No ano passado, todos os ingressos esgotaram para as sessões. Agora, em atenção a quem não conseguiu assistir ao espetáculo, estou de volta, assim como para quem viu e deseja rever Ilusões”, destaca o ator, acrescentando que o espetáculo é recomendado para toda faixa etária.”

SERVIÇO

A comédia Diário sexual da mulher feia em duas sessões, uma às 19h*, e outra às 20h30. Os ingressos antecipados/meia entrada custam R$15 e, no dia do espetáculo/inteira, R$30. Classificação: 12 anos.

* Só serão vendidos ingressos para a segunda sessão quando a primeira estiver esgotada.

O espetáculo Ilusões, com classificação livre, também será exibido em duas sessões. Uma às 16h30 e outra às 18h*. Os ingressos antecipados/meia entrada custam R$10 e, no dia do espetáculo/inteira, R$20.

* Só serão vendidos ingressos para a segunda sessão quando a primeira estiver esgotada.

Os ingressos de ambos os espetáculos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta, de 8h30 às12h e de 13h30 às 17h.