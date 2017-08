SERTEP INICIA CURSOS PROFISSIONALIZANTES GRATUITOS

As aulas do segundo semestre letivo de 2017 do Serviço Educacional Técnico e Profissionalizante (Sertep), em Ipatinga, tiveram início nesta semana. São cerca de 1.600 alunos que receberão conhecimentos em 38 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos e presenciais durante quatro meses. O projeto social é ligado a Associação Ação Social Pela Vida (ASSV), onde mais de 100 mil alunos já passaram, desde 1997.

A coordenadora administrativa do Sertep, Grazielli Magalhães, diz que o objetivo da instituição é a qualificação profissional de jovens e até mesmo pessoas já inseridas no mercado de trabalho. “Alguns tipos de profissionais como eletricistas vêm ao Sertep para a atualização, como o curso de Normas Técnicas (NR) 10”, afirmou.

Grazielli ainda explica que os cursos mudam a cada semestre conforme a demanda do mercado e também as dos alunos. “Como, por exemplo, o curso de higiene bucal. Dentistas falavam conosco que queriam um profissional para ajudar o técnico que já trabalhavam com eles, então criamos nesse semestre o curso de higiene bucal, para suprir essa demanda”, disse.

VAGAS

O Sertep ainda está com algumas vagas disponíveis para os cursos de Artesanato Biscuit – Aperfeiçoamento, Automação Industrial, Corte e Costura, Eletrônica e Instrumentação Básica, NR10 e Usinagem. Os interessados devem ir até a sede do Sertep, localizado na avenida Livramento, 285, bairro Veneza II, em Ipatinga, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. Os documentos necessários são a cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de endereço.

A idade mínima para cada curso varia conforme o curso, indo de 15 a 18 anos, conforma a modalidade. Não há limite máximo de idade. Os cursos são abertos para pessoas de toda a região do Vale do Aço, mas não há ajuda de custo de transporte. O cronograma de cada disciplina também está disponível no site da instituição (http://sertep.blogspot.com.br/). Mais informações estão disponíveis no site do Sertep ou no telefone (31) 3822-9388.