SÉRGIO LEITE APRESENTA RESULTADOS DA USIMINAS À COMUNIDADE E PREFEITOS

A Usiminas retomou a prática de apresentação dos resultados trimestrais da companhia para a comunidade do Vale do Aço. Por meio de uma ampla agenda pública, realizada entre os dias 1º e 3 de agosto, o presidente Sérgio Leite e membros da diretoria promoveram o diálogo local. Destaques para o Encontro com a Comunidade, no teatro Zélia Olguin, e o Café Executivo com os prefeitos da região, momentos que se somaram a outras reuniões e visitas.

Prática comum no relacionamento da Usiminas com a população local até a década passada, a iniciativa volta como peça fundamental na atual gestão. “É muito importante para nossa equipe Usiminas podermos falar e celebrar pessoalmente este trabalho, mostrar que estamos no caminho certo para melhorar ainda mais nossos números e trazer benefícios compartilhados com todos,” destacou Sérgio Leite.

PROXIMIDADE COMUNITÁRIA

Na última quarta-feira (2), no teatro Zélia Olguin, foi apresentado em detalhes o balanço trimestral da Usiminas, com foco nos desafios superados nos últimos meses, ações realizadas e as frentes de trabalho em curso para a retomada da empresa. “A reaproximação com a comunidade e o otimismo transmitido foram pontos muito importantes. Percebo que a diretoria e os empregados começam a passar essa credibilidade para o mercado. A Usiminas é nosso pulmão econômico, seu fortalecimento significa mais confiança para o comércio,” revelou o presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi.

Durante o evento, a vereadora Cassinha Carvalho também expressou sua confiança. “A esperança de que estamos no caminho certo já renasceu. O sentimento é muito positivo, o pessimismo já ficou para trás, as pessoas acreditam no sucesso da Usiminas. É hora de promovermos a união e seguirmos juntos,” convocou.

“Nós estamos agradecidos pelo trabalho realizado pela diretoria da Usiminas. Como empresários, sabemos da importância disso para todos, ações fundamentais para o desenvolvimento das demais indústrias e negócios da região,” lembrou o vice-presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato.

GESTÃO COMPARTILHADA

Prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas foram convidados para o Café Executivo, realizado em parceria com a Associação dos Municípios do Vale do Aço (Amva). O encontro reuniu representantes de 25 cidades na Usipa. Os governantes comemoraram a nova fase de gestão anunciada por Sérgio Leite, focada na geração de resultados.

“Estamos vivendo um cenário altamente agradável para a comunidade ipatinguense e para as lideranças políticas da região. À medida que os homens sentam para conversar, as coisas ganham outra direção. Parabenizo ao Sérgio por esse momento em que falou com segurança e certeza dos caminhos,” avaliou o prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão.

COMPROMISSO RENOVADO

A agenda de encontros incluiu, ainda, reuniões com empregados dos turnos da usina, com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), visitas a empresários, lideranças religiosas e do poder judiciário de Ipatinga, à Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha – administrado pela Fundação São Francisco Xavier – e também a entidades sociais como a Casa da Esperança e Lar de Idosos Divina Providência.

Em todos os encontros, Sérgio Leite ressaltou a importância do trabalho conjunto e do apoio que toda a comunidade vendo dando à Usiminas, lembrando um desejo expressado pelo ex-presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, ao dizer que “o que mais ardentemente desejamos é que tudo dê certo, que os nossos sonhos se realizem, decepcionando os incrédulos e pessimistas”.