RENDA DO CIRCUITO SESI DE CORRIDA BENEFICIARÁ ENTIDADES DO VALE DO AÇO

Cinco entidades assistenciais do Vale do Aço serão beneficiadas com a renda do Circuito Sesi de Corrida de Rua, evento que acontece no próximo domingo, dia 27, às 9h30, no parque Ipanema, em Ipatinga, em comemoração aos 70 anos do Serviço Social da Indústria – Sesi.

O evento contará com a categoria “empregados da indústria” (inscrições gratuitas) e “público em geral”, com o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). A renda arrecadada com as inscrições será doada para cinco entidades: Grupo Se Toque, Casa da Esperança, Instituto Ideias, Associação Solidariedade Brasil Togo e Creche Comunitária Santa Terezinha.

Esta é mais uma iniciativa da FIEMG e do SESI que busca conscientizar o trabalhador da indústria da importância da prática de uma atividade física, buscando a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.

De acordo com o supervisor de Esportes e Atividades Físicas Empresariais do Sesi, Rodrigo Assumpção, todos os inscritos receberão um kit com camisa, gym bag, toalha, medalha e kit alimentação pós prova. Haverá premiação geral e por faixa etária. O circuito contempla um percurso de 5km, com a largada às 9h30.

“Os primeiros colocados da categoria empregados da indústria (feminino e masculino) serão premiados com a inscrição para a prova Night Run, categoria industriário, da Etapa Tiradentes do X-Terra 2017 que acontece de 30/09 a 01/10 com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação inclusas”, destacou.

O Circuito Sesi de Corrida de Rua é uma promoção do Sistema Fiemg com apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga e faz parte da programação do Dia V.

SERVIÇO

As inscrições encerram na próxima quinta-feira, 24/08, às 23h59. Interessados poderão se inscrever através do link www.fiemg.com.br/sesicorridaderua – ícone Ipatinga – 27 de agosto.

Mais informações com Rodrigo pelo telefone 31 3823-3029