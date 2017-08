REFORMA DA AVENIDA MAANAIM ENTRA EM FASE FINAL

A prefeitura iniciou nesta terça-feira (29) mais uma das etapas finais das obras de remodelamento e readequação do complexo viário da Avenida Maanaim, em Ipatinga, visando liberação da via em setembro. Pré-moldados de concreto conhecidos como gelo-baiano delimitam o trânsito e ajudam a orientar os condutores de veículos automotores no cruzamento com a Avenida Guido Marliére, próximo à rotatória entre os bairros Iguaçu e Jardim Panorama.

O objetivo é evitar que os motoristas ou motociclistas transponham a pista de forma perigosa em direção ao Centro e Parque Ipanema. O tráfego proveniente da Avenida Maanaim no sentido da Guido Marliére deverá fluir pela ponte nas imediações, seguindo-se o contorno à direita pelas ruas Pedras Preciosas e Rutilo até a Avenida Marechal Cândido Rondon, por meio da qual se terá acesso ao Parque Ipanema. A medida visa também minimizar engarrafamentos na região.

Na nova rotatória da Avenida Guido Marliére, está sendo executada sinalização horizontal, com pintura de faixas e passagens elevadas para segurança dos pedestres que trafegam pelo trecho. O serviço de plantio de espécies nativas e ornamentais também continua nesta semana, ao longo da via, totalizando quase 200 mudas.