PUC MINAS PRORROGA INSCRIÇÕES PARA PÓS-GRADUAÇÃO EM IPATINGA

A PUC Minas prorrogou as inscrições para cursos de pós-graduação em Ipatinga. Os interessados devem se inscrever até 24 de agosto pelo http://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/2017-02/. O valor da taxa de inscrição é R$ 40. Na cidade, os cursos são realizados no Colégio São Francisco Xavier (Avenida Itália, 1.910, Cariru), parceiro da Universidade.

Os cursos oferecidos para o 2º semestre de 2017 são: Auditoria Contábil e Financeira; Contabilidade Internacional (IFRS) e Governança Corporativa; Controladoria Corporativa; Controle de Infecções Hospitalares; Direito do Trabalho; Direito Processual; Engenharia de Estruturas; Engenharia e Gestão da Qualidade (M. Eng.); Gerenciamento de Projetos; Gestão Avançada em Departamento Pessoal; Gestão Financeira e MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas.

CURSOS

A PUC Minas oferece ainda cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, em unidades em Belo Horizonte e região metropolitana e no interior de Minas Gerais. Além das especializações tradicionais, são oferecidos programas Master nas áreas de Administração (MBA) e Engenharia (M. Eng.).

SERVIÇO

Mais informações: (31) 3829-9818/9800 e http://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/2017-02/