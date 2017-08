PROJETO INTEGRADO DIVERSIFICA ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Na última terça-feira (1º), foi realizada na Igreja Assembleia de Deus do Bairro Limoeiro, em Timóteo, uma aula inaugural do projeto Integral Integrado no ensino médio, marcando a sua implantação piloto na Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu.

Com essa iniciativa, a escola passa a ter como base a proposta pedagógica, ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada dos alunos do 1º ano do Ensino Médio. No currículo dos alunos foram introduzidas aulas temáticas, práticas, disciplinas eletivas, estudos dirigidos, além de atividades que despertem neles o sentimento de protagonismo, preparando-os e motivando-os para ingressar nas faculdades e no mercado de trabalho.

O lançamento do projeto trouxe em sua programação uma palestra ministrada pelo presidente da rede de supermercados Odelot, Adalton Toledo, que falou sobre a sua trajetória de vida para se tornar um empresário bem sucedido. Filho de uma família pobre, da cidade de Divino das Laranjeiras, ele conta que, quando chegou ao Vale do Aço, podia ser definido como sendo um jovem sonhador em busca de realizações. Hoje, ele é uma pessoa realizada e um destaque entre os empresários da região. “É um prazer falar sobre a minha trajetória de vida para os jovens, uma história que já contei em diversos países por onde passei e, agora, tenho a alegria em compartilhar num momento tão decisivo para a vida desses estudantes. Sei que este projeto vai ajudar os alunos a também transformar os seus sonhos em realidade”, destacou Adalton.

A palestra é resultado de uma iniciativa da parceria entre a Fundação Aperam Acesita e a Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano. O evento contou com a participação de mais de 400 alunos, sendo que, desse grupo, cerca de 170 serão beneficiados diretamente com o projeto.

Para a diretora da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Edvania Andrade, o projeto está em sintonia com as politicas educacionais do Estado, cujo foco é o aluno. “É uma experiência nova para as nossas escolas, um projeto que já nasce importante e se tornará maior ainda à medida em que for sendo desenvolvido com a participação dos estudantes e de toda comunidade escolar. Os alunos terão ampliadas as suas atividades curriculares da base nacional comum, e vão poder contar com a flexibilidade da nova proposta educacional, que será vivenciada segundo o interesse dos estudantes, sua vocação, suas habilidades”.

Para Venilson Vitorino, presidente da Fundação Aperam Acesita, o projeto vem de encontro com as melhores expectativas para a melhoria da qualidade do ensino em Timóteo. “A iniciativa inovadora propicia oportunidades para preparar os alunos de forma integral para o mercado de trabalho e superar os desafios a serem enfrentados ao longo da vida. A fundação trouxe a experiência do Adalton Toledo como um exemplo para todos esses jovens, suas palavras encorajadoras apontam o caminho da persistência a ser trilhado”.