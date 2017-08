PRIMEIROS DOIS KM DE DUPLICAÇÃO DA BR-381 PODEM SER LIBERADOS AMANHÃ

A Empresa Construtora Brasil (ECB) confirmou que deve liberar neste sábado (18) para o tráfego dos primeiros dois quilômetros de novas pistas da BR-381. Os últimos detalhes de pintura são realizados e o trecho a ser liberado está no lote 7, próximo ao trevo de Itabira. Outros cinco quilômetros também devem ser entregues nas próximas semanas, totalizando apenas 2% dos 303 km para serem duplicados entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A informação é da deputada estadual Rosângela Reis que acompanha o andamento da duplicação.

Segundo a empresa, a liberação do trecho ainda não será com pista duplicada. O fluxo será desviado para as novas faixas de trânsito, funcionando como mão dupla, para a construtora poder trabalhar no trajeto antigo.

Rosângela Reis afirmou que a entrega dos primeiros quilômetros é um avanço, mas critica a demora e os problemas enfrentados para a conclusão da obra. “É uma conquista, mas falta ainda muito para realmente podermos comemorar. É uma rodovia que já deveria estar pronta. Um número incontável de vidas já foram encerradas em acidentes na BR-381, que liga BH para duas regiões muito importantes economicamente, sendo o Vale do Aço e o Vale do Rio Doce. Não podemos deixar que a duplicação atrase ainda mais e vamos cobrar junto com outras forças políticas o andamento da obra, além da realização dela até Governador Valadares”, disse.

AMEAÇA

A conclusão do lote 7, entre os trevos de Itabira e de Caeté, o mais avançado da duplicação da BR-381, está ameaçada. A previsão inicial era da conclusão até o fim deste ano. No entanto, o prazo está comprometido pela falta do repasse financeiro. A deputada obteve informações que a empresa só terá recursos por mais dois meses, caso não ocorra uma mudança do cenário.

Para 2017, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes reservou R$ 340 milhões para a conclusão do lote 7, entre o trevo de Itabira e o município de Caeté, e as obras de ligação nos túneis entre Nova Era e Antônio Dias.

“Vamos manter ativa a fiscalização e manter a cobrança de agilidade no governo Federal e no Dnit, para agilidade na liberação dos procedimentos burocráticos e licitatórios que ainda faltam para que a duplicação ocorra”, adiantou Rosângela Reis.

ANDAMENTO DOS LOTES

Desde a assinatura da ordem de serviço, em 12 de maio de 2014, vários obstáculos surgiram para a obra. A previsão inicial era que cinco lotes seriam concluídos até 2016. Em 2015, a construtora espanhola Isolux-Corsán abandonou vários lotes em que ela era responsável, totalizando 133 quilômetros.

Conforme o Movimento Nova 381, os lotes 1 e 2, entre Governador Valadares e Jaguaraçu viraram alvo de um embate judicial entre as empresas ganhadoras da licitação para esses mesmos trechos e o Dnit. Novos estudos de viabilidade econômica e ambiental terão que ser feitos. Para dezembro é prevista uma nova licitação no lote 2 e também no 4, entre o Ribeirão Prainha e Nova Era.

O lote 3.1, entre Jaguaraçu e o Ribeirão Prainha, teve as obras iniciadas pela ECB em 19 de maio. Não há previsão para a conclusão desse trecho. Os lote 3.2 e 3.3 estão concluídos, com a construção de túneis em Rio Piracicaba e Antônio Dias, mas ainda falta a ligação das passagens com a rodovia.