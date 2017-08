PREFEITURA DE FABRICIANO ALERTA SOBRE OS PERIGOS DO ESCORPIÃO

Com o aumento do número de notificações de casos de escorpiões no Vale do Aço, a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta toda a população sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes no ambiente urbano.

A proliferação do animal da classe aracnídea se dá, em grande parte, por viverem em locais de pouco acesso e se reproduzirem com grande rapidez. Possuem hábitos noturnos e, durante o dia, procuram lugares úmidos para se protegerem. Dentro de casa, os animais entram principalmente pelas redes de esgoto e fluvial, instalações elétricas, fosso de elevador e se escondem em buracos e frestas nas paredes, muros, rodapés soltos e forros de madeira. Os escorpiões se alimentam de outros insetos como baratas, grilos e cupins.

Em caso de acidentes com humanos, a orientação é que se lave o local com água e sabão neutro e encaminhe a vítima o mais rápido possível para atendimento medico, de preferência levando o animal para identificação. Caso a pessoa apenas desconfie que o acidente foi ocasionado por este animal, deve comunicar ao médico responsável pelo atendimento, pois a picada de escorpião pode levar ao óbito, principalmente em crianças e idosos.

Em situações em que o morador encontra o animal, o procedimento adequado é que se isole o escorpião e acione o Centro de Controle de Zoonoses pelo número 3846-7614. A partir disso, uma equipe irá se encaminhar até o local e fará o recolhimento e orientação dos residentes.

Não se aconselha o uso de venenos para combater os escorpiões, pois essa ação pode aumentar os focos da população do animal após ele ser retirado do seu local inicial.

PREVENÇÃO

As principais medidas preventivas são: evitar o acúmulo de lixo; limpar com frequência jardins, quintais e arredores das casas; eliminar cacos de telhas e outros entulhos que acumulem água; eliminar as baratas, que são alimento para os escorpiões; tampar ralos de chão, pias e tanques; observar com cuidado os panos de chão e as roupas úmidas antes de apanhá-los; observar com cuidado sapatos e roupas, sacudindo-os antes de calçá-los ou vesti-los; e manter camas em até 10 centímetros de distância da parede.

SINTOMAS

Os sintomas mais comuns da picada do escorpião são dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação no local. Nos casos mais graves, o veneno pode acarretar aumento da frequência cardíaca, suores, enjoos, dificuldade para respirar e queda de pressão. Geralmente, quando picadas, as crianças ficam inquietas e apresentam movimentos descoordenados.