PONTE VELHA – “MORTE É CULPA DO GOVERNO FEDERAL”

O acidente com vítima fatal na “ponte velha” que liga Coronel Fabriciano e Timóteo na manhã desta segunda-feira (21) provocou tristeza, revolta e indignação no vereador Marcos da Luz (PT), um dos que lutam pela reconstrução da ponte desde o início do problema. Ele afirmou que “esta morte é culpa do Governo Federal, que não encontra uma solução para o caso”.

Um trabalhador que atravessava a ponte foi atropelado por um veículo desgovernado e jogado da ponte sobre a linha férrea. “Uma tragédia anunciada, que deixa abalada a família da vítima e toda sociedade regional. Isso é consequência do descaso do DNIT, órgão do Governo Federal, que transformou a ponte sobre o Rio Piracicaba na ‘ponte da vergonha’ e agora causa de uma morte, que nos deixam com muito pesar”, desabafou.

“Até quando vamos ter que esperar? Quantas outras mortes terão que ocorrer para que a obra seja feita? O DNIT precisa sair da burocracia e resolver logo esta questão, antes que outros acidentes aconteçam no local. As autoridades precisam se unir, descer do palanque, deixar as promessas de lado e pressionar para que a obra seja executada o mais urgente possível, sob o risco da ponte ser novamente interditada, desta vez por populares”, concluiu o vereador.