PMI ABRE INSCRIÇÕES PARA ARTES CÊNICAS

Através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a Prefeitura de Ipatinga retoma ainda neste mês as atividades da Escola Municipal de Artes Cênicas (EMAC) Antônio Roberto Guarnieri. As atividades serão desenvolvidas no 3°andar da Biblioteca Municipal.

Já está programado um curso livre de artes cênicas, com aulas de teatro, dança e circo destinadas a jovens a partir de 14 anos e adultos que tenham interesse em se tornar ator/atriz ou mesmo aqueles que tenham encanto por atividades lúdicas.

As aulas acontecerão entre agosto e dezembro, sempre às terças e quintas, no horário de 10h às 11h e de 16h às 17h.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, a volta da EMAC é parte da proposta da atual administração de valorizar e propagar a arte pela cidade, dando à população mais opções de lazer.

“A Escola de Arte tem o objetivo de proporcionar conhecimento e também interação entre os participantes. Ao mesmo tempo, ela promove um ambiente educativo e cultural. Através deste trabalho, podemos ainda descobrir novos talentos e incentivar um maior interesse da população pela arte”, explana.

HISTÓRICO

A EMAC Antônio Roberto Guarnieri, antiga Sete de Outubro, existiu durante 14 anos em Ipatinga, sendo um importante segmento do movimento cultural da cidade. Por ela passaram inúmeros artistas que hoje atuam na cidade e região, sendo que alguns deles ganharam projeção estadual e nacional.

SERVIÇO

Interessados já podem se inscrever na Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares, no Centro, de 8h às 17h, e no 3°andar da Prefeitura, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, de 12h às 18h.

As vagas são limitadas. As aulas terão início em 22 de agosto.

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Cultura ou pelo telefone 3829-8060.