MÚSICA E DANÇA NO ZÉLIA OLGUIN

O palco do Teatro Zélia Olguin recebe duas atrações nesta semana. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço apresenta o concerto “Clássicos do Rock and Roll”, nesta quinta-feira (24), às 20h. Na sexta-feira (25), a diversão fica por conta do espetáculo de dança “Rito”, da Fito Dia. de Dança, com sessões às 19h e às 20h30.

Neste concerto, o público poderá conferir uma releitura clássica de sucessos das principais bandas dos vários estilos de rock, como Guns N’ Roses, Nirvana, Queen, U2, Pink Floyd, entre outros. Neste espetáculo, a Orquestra de Câmara do Vale do Aço contará com a participação de Charles D’or, da banda L’âge D’or, com o melhor do cover de Renato Russo e Legião Urbana. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Encenado pela Fito Cia., o espetáculo “Rito” é um encontro com o sagrado. Inspirado na espiritualidade afro-brasileira, a obra apresenta a musicalidade, os movimentos e as festividades do povo brasileiro em um espetáculo sensorial e místico, com direção coreográfica de João Carlos Cardoso. No palco, um encontro entre o passado e o presente num território de luta, festa e religiosidade, onde corpos se movem com intuito de significar algo.

SERVIÇO

24/8

Clássicos do Rock and Roll. Teatro Zélia Olguin, às 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

25/8

Rito

Teatro Zélia Olguin

Horários: 19h e 20h30

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 10 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para professores, estudantes, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: 31.3822.3031.