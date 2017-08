MURO DE CONTENÇÃO DA MAANAIM É CONCLUÍDO

A Secretaria de Obras de Ipatinga concluiu nesta sexta-feira (4) o muro de contenção em gabião de cinco metros de altura que precisou ser construído na avenida Maanaim, diante da necessidade de corrigir uma erosão que se formou num dos trechos da margem superior da pista. A intervenção é parte do conjunto de medidas técnicas planejadas para readequação e remodelamento do complexo viário urbano, como forma de oferecer maior segurança ao tráfego na região.

A nova ação no local é a recolocação da terra solta que foi retirada, seguindo-se a compactação. Também está previsto o revestimento de toda extensão superior da avenida será feito com capim braquiária. Um estudo constatou não ser recomendada a utilização de gramíneas no local, já que elas não se fixariam bem na região.

A intervenção foi necessária porque havia o risco calculado de deslizamento de terra da parte superior da avenida para a pista, com riscos para pedestres e condutores de veículos.