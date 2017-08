MODA, ESTILO & TENDÊNCIAS

Karina Xavier (*)

Leitoras do CARTA DE NOTÍCIAS, hoje compartilho com vocês uma novidade por mim planejada há algum tempo – e eu já estava louca para contar pra vocês: o blog karinaxavier.com.br está de cara nova!

Há meses eu planejava essa mudança e essa vontade latente de mudar me perseguia há tempos. Foi então que decidi trazer um novo design para vocês, que sempre me acompanham e merecem o melhor.

Desde o inicio queria um blog clean, moderno, profissional e que não perdesse a essência. Para esse trabalho contei com o Andre Daniel (o criador do meu primeiro blog) e o Jorge Lucas. Os brothers da influid.com.br, criaram um novo visual e tenho certeza que vocês vão amar!

Além do novo design, ele traz também novos menus, todos com o intuito de informar ainda mais e deixar vocês ainda mais pertinho de mim. Irei redigir posts mostrando um pouquinho da minha rotina, ponto de vista, preferências e opiniões sobre vários assuntos.

Espero que gostem do novo formato, fácil e simples de acompanhar. Não deixem de acessar : www.karinaxavier.com.br

VAMOS ÀS DICAS DESTA NOSSA COLUNA:

Vestido de bola preto e branco (Mas Animale) com poás, as famosas estampas de bolas que nunca saem de moda e se tornaram atemporais. Entra estação, sai estação, você sempre presenciará a estampa de super tendência.

Short, blusa e colete de pele bege (Look Animale) – Aquela produção total nude é sempre uma escolha certeira em diversas ocasiões. Os tons neutros dão as caras as diversas temporadas, ganhando muitas adeptas pela elegância e sofisticação.

Blusa com no e bolsa vermelha Blusa Rosa Cha, Saia Mob e bolsa Ellus second floor – As antigas camisas ganham uma versão mais estilizada e fashionista, através de truques de styling como o nó na amarração. As peças ganham outra cara e ficam completamente modernizadas e descoladas. Uma dica: pegue a camisa do namorado ou marido também. As camisas masculinas são excelentes para usar e abusar dessa dica e você ganha uma peça a mais no guarda roupa sem gastar.

Saia jeans midi e casaco Blusa Rosa Cha, Saia MOB e casaco Ellus second floor – O mesmo look agora com um toque a mais do casaco. Ainda estamos em tempos de ventos frios e um ótimo truque de styling é apenas colocá-los sobre os ombros, ajudando a driblar o frio e deixando a produção mais elegante e diferente.

Vestido tubinho preto (Vestido Banabana) – Não é segredo o quanto eu sou fascinada no comprimento midi e o quanto ele agrega elegância e feminilidade à mulher. Os modelos tubinho são certeiros, principalmente os de gola alta, que eu adoro e traz um charme a mais a peça.

Saia preta e blusa rosa clara (Look City Blue) – Os plissados continuam com tudo, juntamente com as blusas com laçarote. Amei essa pegada delicada e romântica, transmitidas pelos plissados e laços nas camisas. Apostem, eles estão com tudo.

Beijos e até a próxima!

Produção:

Fotos: Edu Dutra | @oedudutra | Contato (033) 99145-8833

Cabelo e maquiagem – Indyaline Assis | @indyamakeup