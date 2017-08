MODA COM A MELHOR PAISAGEM

No Shopping Vale do Aço você confere as tendências do verão 2018 com uma das melhores vistas de Ipatinga, ao estilo nova iorquino. O desfile será realizado no estacionamento E5 – o rooftop do Shopping na próxima quinta-feira (24), a partir das 20h. Tendência nas principais capitais do mundo, o estilo rooftop se popularizou em Nova York e é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes atrativos da cidade. No calor ou no frio, é sempre uma boa pedida as festas nos terraços.

O Fashion Day do Shopping Vale do Aço vai apresentar todas as tendências da próxima estação e contará com a animação da Banda Cumpadre Nestor e a presença do ator global Felipe Titto.