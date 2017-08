MATHEUS NACHTERGAELE DECLAMA POEMAS NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

O ator Matheus Nachtergaele transformou a vontade de conhecer a mãe, Maria Cecília Nachtergaele, que morreu aos 22 anos, no delicado espetáculo ‘Processo de Conscerto do Desejo’, em cartaz no Centro Cultural Usiminas no dia 2 setembro, às 20h. Os ingressos (50 inteira e 25 a meia) podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou pelo site evetim.com.br.

O espetáculo é uma homenagem do ator à mãe, a poetisa Maria Cecília Nachtergaele, que suicidou em 1968. Durante a peça, ele declama poesias escritas por ela, acompanhado pelo músico Luã Belik, ao violão, e por Henrique Rohrmann, no violino. Os textos são recitados sempre em primeira pessoa.

“Não se trata de um personagem. É um recital à moda grega, é um lamento, mas é iluminado”, explica o ator e diretor Matheus Nachtergaele. Em ‘Processo de Conscerto do Desejo’ os versos de Maria Cecília Nachtergaele são entremeados por canções que gostava de ouvir.

O neologismo “conscerto”, empregado no título da montagem, nasce justamente da confusão que as consoantes “s” e “c” geram na língua portuguesa. Ao se fundirem, as palavras concerto e conserto revelam duas intenções, a do espetáculo e da restauração através da poesia. O artista explica: “Quero consertar meu desejo com poesia, num concerto”.

O espetáculo em cartaz desde 2015 cumpriu mais de 74 apresentações. Matheus Nachtergaele foi indicado como Melhor Ator nos prêmios Cesgranrio e Shell em 2016. E, agora, chega a Ipatinga por meio do projeto Mostra de Teatro, que conta com o patrocínio da NET e CLARO, por meio do Incentivo da Lei Estadual de Incentivo à Cultural Minas Gerais.

SERVIÇO

Processo de Conscerto do Desejo

Dia: 2 de setembro, às 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: 16 anos

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)