IPATINGA PASSA A INTEGRAR COMISSÃO DIRETIVA DA REDE LESTE DE ALIMENTOS

Nesta sexta-feira (11), uma comissão formada pelo secretário-Adjunto da Secretaria de Assistência Social de Ipatinga, Giovanni Reis, o Gerente da Seção de Segurança Alimentar do município, José Francisco Garcia e a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Maria Glória Carlos, participou do encontro da Rede Leste de Bancos de Alimentos (Relba), na cidade de Iapu. A reunião aconteceu no salão de eventos da Igreja Católica, no Centro da cidade.

Com a presença de representantes de 19 dos 25 municípios ligados à Relba, foi eleita a nova equipe diretiva do órgão. Aclamados por unanimidade, foram reconduzidos aos cargos por mais um ano o secretário-Geral João Paulo Paiva, de Piedade de Caratinga; a representante do colegiado, Maria das Dores Gomes, de Ipaba, e o relator, Antônio Adelson de Itabira.

José Francisco Garcia, de Ipatinga; José Normando dos Santos, de Engenheiro Caldas, e Ivan Carlos Fialho, de Governador Valadares, também tiveram seus nomes referendados para a comissão diretiva, aval que perdura até 2020. Entre várias outras funções, esta comissão tem a prerrogativa de assumir a direção da Relba em caso de vacância. Os membros também exercem papel fiscalizador, zelando ainda pela ética no organismo.

A próxima reunião da Relba está marcada para o dia 15 de setembro, em Ipatinga.