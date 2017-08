IPATINGA LIVE JAZZ RECEBE ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Em 2017 comemora-se o centenário da primeira gravação do jazz, gênero musical que surgiu em meados de 1890 e 1900. Para comemorar este marco tão importante o Ipatinga Live Jazz, que desde 1998 traz para a cena musical do Vale do Aço grandes representantes deste gênero que encanta gerações, movimenta Ipatinga nesta semana. A programação começou na terça-feira (1) com o Circuito Itinerante que percorre bares da região com atrações do gênero. A partir desta quinta-feira (3) até sábado (5), o Ipatinga Live Jazz chega ao Centro Cultural Usiminas, com três bandas por noite, sempre a partir de 19h.

QUINTA-FEIRA

Na primeira noite, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a Berklee City Music All Stars Band vinda de Boston (EUA), grupo formado por alunos e ex-alunos da mais importante escola de música dos Estados Unidos. Integram a banda Misael Martinez, diretor da Berklee, Daniel Winshall, Roger J. Waters, Josue Raymond e as cantoras Kaovany Holguin e Sarah Coelho, que é nascida nos Estados Unidos, mas com família radicada em Ipatinga.

Abrindo as apresentações da noite Deícola Neves, músico do Vale do Aço que hoje trilha carreira em Londres e vem ao Brasil para lançar seu mais novo trabalho. No foyer do Centro Cultural, Plínio Fonseca, Pedro Bastos, Juscimar Gonçalves e Cláudio Letro, recebem o público com sua Caravan Jazz Quartet.

SEXTA-FEIRA

Liz Eulália e banda formada por Vaninho Vieira, Dinho Valeriano e Valter Palmieri marcam presença no foyer, nesta sexta-feira. No palco principal mais uma prata da casa, Rubim do Bandolim que será acompanhado por Breno Almeida, Ramon Braga, Josias de Oliveira e Sílvio Carlos. Encerram as apresentações de sexta o grupo Taruíra, um dos mais conceituados expoentes do chorinho contemporâneo.

ENCERRAMENTO

O Ipatinga Live Jazz vai se despedir do público no sábado, com a cantora Brenda Alves e a banda Brasil Tropical que comandam as apresentações no foyer. No palco principal a Nova Dixie Band, de Belo Horizonte, apresenta um repertório com composições do jazz tradicional do início do século XX.

Encerrando esta edição do Ipatinga Live Jazz, Dudu Lima Trio e Wagner Tiso apresentam o show Tributo a Milton Nascimento, fruto do CD “Milton Nascimento e Dudu Lima Trio – Tamarear”.

Patrocinado pela Usiminas e Consul, o Ipatinga Live Jazz é uma realização de Valéria Altoé. Conta com apoio do Usicultura, San Diego Suítes e incentivo do Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Ipatinga Live Jazz

3/8

Caravan Jazz Quartet | Deícola Neves e Convidados e Berklee City Music All Stars Band

Local: Foyer e Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, e Soluções Usiminas)

4/8

Liz Eulália e Banda | Rubim do Bandolim Quinteto e Grupo Taruíra

Local: Foyer e Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, e Soluções Usiminas)

5/8

Brenda Alves e Banda Brasil Tropical | Nova Dixie Band e Dudu Lima Trio e Wagner Tiso

Local: Foyer e Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, e Soluções Usiminas)

Mais informações: (31) 3822-3031