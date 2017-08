IPATINGA INICIA ATIVIDADES DA PRIMEIRA TURMA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), a Prefeitura de Ipatinga já está proporcionando a 35 estudantes um curso de Engenharia Elétrica gratuito. A aula inaugural da primeira turma aconteceu no plenário da Câmara Municipal, na noite da última segunda-feira (07).

A graduação é presencial, em tempo integral, e a seleção dos alunos foi feita através de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O curso tem duração de cinco anos e a princípio as aulas serão ministradas no prédio da estação Capacitar, no Centro de Ipatinga. Mas o governo municipal já está recuperando, no bairro Veneza, o prédio que abrigou o centro de treinamento do Senai.

MOMENTO HISTÓRICO

De acordo com Alex de Andrade, diretor-geral do Campus Avançado do IFMG em Ipatinga, este é um momento histórico para toda a cidade. “Há muito tempo se fala em ter um curso superior do gênero na cidade, e agora isso de fato se tornou real, um curso superior de Engenharia Elétrica gratuito, com ensino público de qualidade.

REFORMA E ADEQUAÇÃO

Ainda conforme o diretor do IFMG, já no próximo ano as aulas acontecerão na sede própria do Instituto, no bairro Veneza. As instalações estão sendo reformadas e adequadas com uma verba de R$ 2,5 milhões liberada pelo Ministério da Educação (MEC). Na aula inaugural, além de conhecer os responsáveis pela instalação do curso na cidade, os alunos puderam acompanhar as palestras “Mercado de trabalho da Engenharia Elétrica”, com o especialista Vagner Santiago Duque e “Aços Elétricos GO (Grão Orientado) e GNO (Grão Não orientado)”, com o Dr. Sebastião da Costa Paolinelli.

PROGRAMAÇÃO DE AULAS

O diretor Alex explicou que as aulas poderão ser ministradas em horários diferentes em cada semestre. Elas acontecem nos períodos matutino e vespertino.

“O aluno terá que dedicar exclusivamente ao curso. Neste semestre começamos com uma turma de 35 alunos e a nossa expectativa é que no próximo ano tenhamos mais uma turma”, adiantou.