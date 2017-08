IPATINGA COMEMORA OS 60 ANOS DA PRESENÇA JAPONESA

Um megaespectáculo de cultura, folclore e reconhecimento marcou na noite desta terça-feira (8), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, os 60 anos do Acordo Lanari-Horikoshi, que deu origem à parceria nipo-brasileira na Usiminas. O evento comemorou também as seis décadas da presença japonesa em Ipatinga.

Numa grande tenda branca, armada na entrada do Centro Cultural Usiminas, mais de 800 convidados eram recebidos por simpáticas recepcionistas, onde eram credenciados e levados até os locais previamente reservados no teatro. O evento contou com as presenças, dentre outros, do cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshitaka Hoshino; do superintende Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, José Carlos Gontijo de Amorim; do diretor-presidente da Nippon Steel Sumitomo Metal (NSSMC) no Brasil, Hironobu Nose; do diretor para as Américas da NSSMC, Kazuhiro Egawa; do diretor de Recursos Humanos da Usiminas, Luís Márcio Ramos; e do vice-prefeito de Ipatinga, Jésus Nascimento da Silva.

COMPROMISSO

“Temos um compromisso em homenagear nossos antecessores, que construíram essa usina de reconhecimento internacional. Também temos o compromisso com o futuro da empresa, da cidade de Ipatinga e de Minas Gerais”, afirmou o diretor-executivo do grupo Nippon Steel Sumitomo Metais, Kazuhiro Egawa, durante discurso em português.

Representando o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, o diretor de Recursos Humanos, Luís Márcio Araújo Ramos, falou sobre o bom momento da empresa e da importância do reconhecimento dessa parceria. “Uma empresa que não reconhece a sua história dificilmente construirá um futuro exitoso. Temos todos, o compromisso de garantir o desenvolvimento da Usiminas”, disse.

Estiveram também presentes os deputados estaduais João Leite e Felipe Attiê, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. “A Usiminas é uma das empresas que mais pagam impostos no Estado, o que é muito importante para nós. Estamos de olho em tudo que possa causar instabilidade na empresa e o nosso compromisso, como deputados, é com o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais por meio dessa indispensável parceria com os japoneses”, disse Leite.

Para o cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshitaka Hoshino, a parceria entre brasileiros e japoneses é algo natural. “Ontem fui convidado a conhecer a Usiminas e fiquei impressionado com o seu alto-forno. E pensar que tudo isso foi construído do zero, em um encontro entre japoneses e mineiros. A usina é um projeto internacional que representa essa parceria”, afirmou.

JORNALISMO

Durante o evento foi anunciado o lançamento do Concurso Nippon de Jornalismo, que vai premiar a melhor história jornalística sobre a parceria dos japoneses e mineiros na construção da Usiminas. A história mais emocionante e bem escrita será premiada com uma viagem ao Japão. O edital com as regras de participação será divulgado em breve.

“Esse é mais um esforço de manter viva essa história feita de encontros para as novas gerações, que precisam conhecer como a parceria entre japoneses e brasileiros gerou um enorme desenvolvimento para a região do Vale do Aço. Também é uma forma que a NSSMC encontrou para reconhecer todos que fizeram parte dessa valiosa parceria no passado e trazer novos personagens para integrar os capítulos futuros”, disse Egawa.

CULTURA

Em um rápido “talk-show” conduzido pela jornalista Leila Pinheiro, foram homenageados o intérprete e ex-presidente da Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga, Fuminori Kanegane; o funcionário pioneiro da Usiminas, Weber Lage Xaia; e o historiador José Augusto de Moraes, autor da brochura “60 anos do acordo Lanari-Horikoshi”. Um vídeo homenageou o livro “Vínculo de Aço”, do autor Koremasa Anami, que relembra a vida dos primeiros enviados japoneses em Ipatinga.

A cerimônia de brinde com saquê, tradicional bebida japonesa; e o show de tambores Taiko finalizaram a solenidade. Aos convidados foi serviço um fino coquetel, encerrando o evento.