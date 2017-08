INSTITUTO CULTURAL USIMINAS ABRE PROGRAMAÇÃO DO 2º SEMESTRE

Atrações gratuitas que unem arte, educação e sustentabilidade marcam a programação do segundo semestre de 2017 da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. Depois de atender 23 mil pessoas no primeiro semestre, a programação tem continuidade com oficinas, espetáculos, exposições, festival de curtas e contação de histórias. A programação é viabilizada pelo projeto “Plano Anual Instituto Usicultura 2017” (Pronac 164275), que tem o patrocínio da Usiminas e Massas Vilma, e realização do Instituto Cultural Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Neste semestre, a grade de programação oferece os programas Série Espetáculos Didáticos, Visitas Orientadas às Exposições de Arte, Programa de Formação de Professores e Arte Educadores, Contação de Histórias na Biblioteca Central de Ideias, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte e o Arte em Família.

A programação vai oferecer também sessões das novas atividades “Conhecendo a Usiminas” e “Aventura no Viveiro”, que apresentam a Usina de Ipatinga e o Viveiro de Mudas da Usiminas de maneira lúdica à jovens e crianças das escolas da Região. Estas atrações estão incorporadas à programação do Projeto Xerimbabo Usiminas 2017. O agendamento para a participação de escolas e comunidade nas atividades já começou.

VISITAS INTERATIVAS

Neste ano, a Ação Educativa lançou duas novas atividades educativas para estudantes. Em “Conhecendo a Usiminas” as escolas fazem uma visita interativa à Usina de Ipatinga (MG), conduzidas pela atriz Raquel Vieira, que conta sobre a jornada do carvão e do minério para se transformarem em bobinas de aço. Após a visita, os alunos participam de uma oficina de pintura usando o agregado siderúrgico, ministrada pela artista Rosane Dias. No primeiro semestre, 338 estudantes de nove escolas do Vale do Aço e Região participaram da atividade.

A outra atração é a “Aventura no Viveiro”, que proporciona aos estudantes um momento de descontração e aprendizado no Viveiro de Mudas da Usiminas. Por meio de uma contação de histórias, a atriz Raquel Vieira aborda temas como meio ambiente, preservação e sustentabilidade e a relação da Usiminas com o Vale do Aço. Nesta aventura divertida, os participantes conhecem sementes, percorrem o Viveiro, degustam frutas e, como atividade prática, fazem plantio de mudas. No primeiro semestre, a atividade recebeu 275 estudantes de sete escolas do Vale do Aço e região.

EXPOSIÇÃO

Está em cartaz até o dia 26 de agosto, na Galeria Hideo Kobayashi, a exposição “Mundo, Imagem, Mundo”. O público pode conferir cerca de 80 obras fotográficas impressas e seis vídeos de 17 artistas de 12 países. Na Galeria, monitores fazem visitas guiadas para todo o público auxiliando na percepção e leitura de belas obras, que foram selecionadas para o Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte de 2015 e agora são expostas em Ipatinga.

As imagens são de artistas da Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nigéria e Sérvia. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, com entrada gratuita.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, ressalta que a programação da Ação Educativa é estruturada para oferecer a escolas e comunidade atrações de qualidade para contribuir com a formação de público e ampliar o acesso à arte. “Nossa programação já entrou para a rotina das escolas da região e tornou-se opção de diversão com qualidade para as famílias. Esperamos que o público prestigie neste semestre as atrações preparadas com muito carinho”, salienta a diretora.

SERVIÇO

Algumas atividades educativas são extensivas às famílias, com sessões à noite. Há vagas para a comunidade na Contação de História na Biblioteca Central de Ideias, realizada no dia 9 de agosto, às 19h, e ingressos gratuitos disponíveis para o Espetáculo Didático “A Menina e o Sonho”, em cartaz no dia 23 de agosto, às 19h. O agendamento pode ser feito na Ação Educativa pelo telefone: 31.3824.3731. Já os ingressos para o espetáculo podem ser retirados na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

Mais informações sobre a programação e agendamentos pelo telefone: 31.3824.3731.