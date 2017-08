IMETT LANÇA PROJETO “OLHO DO MUNDO”

Com o objetivo de aprofundar a compreensão dos fatos históricos e ampliar os conhecimentos gerais, o Instituto Municipal de Educação Tecnológica de Timóteo (IMETT) lançou o projeto “Olho do Mundo” nesta quinta-feira, pela manhã, no auditório da escola. Iniciado em julho, o projeto consta da elaboração de revistas pelos alunos do 8º ano, que produzem artigos e matérias sobre temas gerais, como educação, previdência e saúde.

Cerca de 60 alunos, divididos em grupos, participaram da elaboração das revistas, que ficarão disponibilizadas na biblioteca escolar para consulta. O projeto “Olho do Mundo” terá sequência, estando previsto a edição de novos exemplares da revista no mês de novembro. Executado de modo interdisciplinar, o projeto é coordenado pela professora de História Raquel de Sá Andrade Souza com apoio da pedagoga Fátima da Silva Santos.