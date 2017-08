FUNDAÇÃO RENOVA CONTRATA ESTAGIÁRIOS EM VALADARES

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (10) para o processo seletivo da Fundação Renova. São 70 vagas disponíveis para estudantes de Direito que atuarão junto ao Juizado Especial Cível – Unidade Posto Avançado de Autocomposição.

De acordo com a assistente administrativo do IEL, Joana Ferraz, os estagiários serão cedidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; onde exercerão dentre outras atribuições nas audiências de conciliação das ações referentes ao abastecimento/distribuição de água decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

O estágio será destinado a estudantes a partir do 5ª período de Direito, com carga horária de 6 horas diárias e 1 hora de intervalo e remuneração de R$ 1.151,70, inclusos vale de transporte e seguro de vida contra acidentes pessoais.

SERVIÇO

Interessados deverão encaminhar o currículo para o email ngelmini@fiemg.com.br com o título “Vaga Estágio Governador Valadares”, informando o turno que possui disponibilidade para estagiar (matutino ou vespertino).

Mais informações através do telefone 31 3822-6536