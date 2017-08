FUNDAÇÃO APERAM RECEBE ENCONTRO SOLIDÁRIO

Após estacionar em Ipatinga, a próxima parada do 1º Encontro Solidário de Beer & Food Truck é no Bosque da Fundação Aperam Acesita. No próximo sábado (12) e domingo (13), das 15h às 23h, o espaço será palco de shows e abrigará uma praça de alimentação com mais de 20 trucks de comidas e cervejas artesanais, além de um espaço kids com brinquedos e monitores.

As melhores alternativas gastronômicas vão integrar o menu do evento, recheado com pizzas de vários sabores, humbúrgueres artesanais, massas, costela no bafo, entre outras opções. Para quem aprecia um chopp gelado, o evento irá contar com as marcas Backer, Krug, Wals, Kud, Botocudos, Villa Alemã, Ashby, Cartoon, Pub e Bautzen Bier. As 50 primeiras pessoas que chegarem ao evento serão presenteadas com um chopp.

Shows com as bandas Choro do Vale, Rock Top, La Minga, Roda de Viola, Camaro e Bruta Flor estão na programação do evento.

O 1º Encontro Solidário de Beer & Food Truck em Timóteo é uma realização da Fundação Aperam Acesita e da produtora Trem Mineiro. Os ingressos serão vendidos na portaria a R$5, e crianças até 10 anos não pagam. Para as 50 primeiras pessoas que chegarem ao evento, por dia, a entrada será gratuita. A bilheteria será revertida para projetos sociais de Timóteo. Para o proprietário da produtora Trem Mineiro, Thiago Valadares, o objetivo do encontro, além de ajudar iniciativas sociais do Vale do Aço, é fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico da região. “Já realizamos aqui na região duas edições desse evento. Essa será a terceira no Vale do Aço, e a primeira aqui em Timóteo. Nas duas primeiras edições, conseguimos arrecadar mais de oito toneladas de alimentos para serem distribuídos aqui na região. Pra gente, realizar um evento e obter esses resultados é muito gratificante”.

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, esta é mais uma oportunidade de lazer e entretenimento para população de Timóteo e região, além contribuir com projetos sociais do município. “Mais uma vez, a Fundação promove um evento que vai de encontro com a nossa missão de fomentar iniciativas comunitárias e projetos sociais de forma a torná-los sustentáveis.”