FIEMG PROMOVE “EMPRESA FAMILIAR – CRIANDO SOLUÇÕES PARA A GESTÃO”

No intuito de contribuir para o processo de sucessão e governança corporativa em empresas familiares e desenvolver um programa de capacitação para os sucessores, apresentando possíveis caminhos para o aumento da longevidade das organizações, a Fiemg Regional Vale do Aço, através do Programa de Competitividade Industrial Regional – PCIR, em parceria com o Centro Industrial Empresarial de Minas Gerais – Ciemg realizará nos dias 30 e 31/08, das 8h às 17h e 8h às 12h, o curso “Empresa familiar – Criando soluções para a gestão”.

No conteúdo programático: o Contexto das Empresas Familiares no Brasil, o Processo Sucessório, Governança na Empresa Familiar e Profissionalização da Gestão serão abordados pela psicóloga, Norma Sant’Anna, que atua desde 1983 em organizações como consultora de RH e facilitadora de programas de formação de líderes.

De acordo com o analista de Relações Empresariais da Fiemg, Luiz Sérgio Martins Júnior, as vagas são limitadas. O valor do investimento é R$ 60,00 para associados ao Ciemg e sindicatos filiados a Fiemg (Sinpava – Sindimiva – Sinduscon – Sindivest e Sime) e R$ 160,00 para não associados.

O QUE É O PCIR

Criado em 2013, o Programa de Competitividade Industrial Regional (PCIR) parte da premissa de identificar os principais pontos críticos que afetam os setores mais dinamizadores da economia de Minas e apresentar ações de curto, médio e longo prazo. As medidas são propostas a partir de um diálogo entre a indústria, formuladores e geradores de políticas públicas de interesse industrial, centros de pesquisa e tecnologia, demais entidades de apoio à indústria e universidades.

SERVIÇO

As inscrições podem ser feitas pelo site da FIEMG Regional Vale do Aço através do http://www7.fiemg.com.br/ciemg/inscricao/empresafamiliarsolucoesparagestaoipatinga

Informações pelo telefone 31 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br