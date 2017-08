FIEMG PREPARA 17ª EDIÇÃO DO DIA V

A Fiemg Regional Vale do Aço já está a todo vapor na preparação para o Dia do Voluntariado que esse ano promete atrair um público ainda maior com o Circuito Sesi Corrida de Rua, uma promoção do Serviço Social da Indústria – Sesi em comemoração aos seus 70 anos e com apoio da Prefeitura de Ipatinga.

O evento acontecerá no domingo (27) das 8h às 12h, no parque Ipanema, em Ipatinga. “Estamos preparando o Dia V com o apoio e empenho das entidades e dezenas de voluntários, ofereceremos uma vasta programação de prestação de serviços, atividades para todas as idades e um convite ao voluntariado”, define Patrícia Barbosa, consultora de projeto social da Fiemg.

O público que prestigiar o evento contará com oficinas de artesanato, jogos e brincadeiras para as crianças, orientações sobre saúde, agendamento para emissão de documentos, corte de cabelo, teste de visão, oficina de currículos, varal solidário, apresentação do grupo Choros do Vale, além de inúmeras atividades para toda a família.

Segundo a consultora de projeto social, a expectativa é de atrair cerca de 3 mil pessoas no parque para conhecer e reconhecer os projetos que vêm sendo desenvolvidos ao longo do ano pelas indústrias, entidades, Ong’s, comunidade e principalmente, sentir vontade de se doar a alguma causa.

“Cada um de nós pode fazer desse mundo, um pouco melhor. Por que não doar um pouquinho do seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea a fazer a diferença na vida de alguém? Fica aqui o meu convite para essa iniciativa que é tão importante e transformadora para a Fiemg e para tantas outras pessoas.”

A programação completa você acompanha pela funpage Voluntários do Vale do Aço. Mais informações pelo telefone 3822.1414.

CORRIDA SOLIDÁRIA

O Circuito SESI Corrida de Rua contará com a categoria “empregados da indústria” (inscrições gratuitas) e “público em geral”, com o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). A renda arrecadada com as inscrições será doada para cinco entidades do Vale do Aço: Grupo Se Toque, Casa da Esperança, Instituto Ideias, Associação Solidária Brasil Togo e Creche Comunitária Santa Terezinha.

Todos os inscritos receberão um kit com camisa, gym bag, toalha, medalha e kit alimentação pós prova. Haverá premiação geral e por faixa de idade. O circuito contempla um percurso de 5 km, com a largada às 09h30.

PREMIAÇÃO EXTRA CATEGORIA INDÚSTRIA

Os primeiros colocados da categoria empregados da indústria (feminino e masculino) serão premiados com a inscrição para a prova Night Run, categoria industriário, da Etapa Tiradentes do X-Terra 2017 (30/09 e 01/10/2017), com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação inclusas.

SERVIÇO

As inscrições deverão ser realizadas através do link www.fiemg.com.br/sesicorridaderua – ícone Ipatinga – 27 de agosto.