FIEMG CAPACITA EMPRESÁRIOS EM PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

O processo sucessório coloca em risco toda a atividade da empresa, se não for realizado de forma planejada. No intuito de capacitar os sucessores e orientá-los quanto aos desafios e dificuldades, apresentando possíveis caminhos para o aumento da longevidade das organizações, a Fiemg Regional Vale do Aço, através do Programa de Competitividade Industrial Regional- PCIR, em parceria com o Centro Industrial Empresarial de Minas Gerais -Ciemg capacitou nos dias 30 e 31/08, cerca de 30 empresários, no Curso “Empresa Familiar – Criando Soluções para a Gestão”.

De acordo com o analista de relações empresariais da Fiemg, Luiz Sérgio Martins Júnior, o curso é uma demanda dos sindicatos e do FIEMG Jovem, composto principalmente, por filhos de empresários.

“A sucessão é um processo inevitável. É importante deixar a energia de quem está novo e disposto fluir. Esses jovens têm muito a contribuir”, opina o presidente e fundador da MR Indústria, Comércio e Serviços, Wagner Montenegro Rocha.

Sucessor e diretor geral da MR Indústria, Daniel Taboza Rocha, se prepara para assumir com orgulho o empreendimento da família. “Dou muito valor a tudo que meu pai construiu e, principalmente, a atitude empreendedora dele. Encaro essa sucessão como uma missão de transformar a empresa em algo maior, baseado nos valores que ele preza como ética, honestidade, respeito aos colaboradores, clientes e comunidade”, destaca.

O presidente do Fiemg Jovem, Victor Araújo, ressaltou a importância da continuidade do tema.

“O curso foi bastante oportuno e nos fez refletir sobre os aspectos que envolvem o processo sucessório. Nosso foco é dar sequencia a essa temática nos encontros do Fiemg Jovem, através de cursos e programas que apresentem ferramentas práticas e nos prepare para receber esse legado”, disse.

Para a psicóloga, consultora de RH e facilitadora de programas de formação de líderes, Norma Sant’ Anna, é importante manter os padrões que deram origem a empresa, baseados na dinâmica e na visão do fundador. “A sucessão empresarial é um processo natural, que exige bastante cuidado, inteligência e um planejamento estratégico, mas é possível realizá-la sem traumas”, concluiu.