FEIRA DO EMPREENDEDOR COMEÇA AMANHÃ

A partir de amanhã (2) empreendedores de todo o estado poderão assistir ao vivo a transmissão on-line da Feira do Empreendedor. Serão mais de 40 atividades que poderão ser acompanhadas pelo Youtube do Sebrae Minas, entre os dias 2 e 5 de agosto.

Durante os quatro dias da feira, das 9h às 12h, as atividades acontecem exclusivamente pela internet. No Sebrae Responde, especialistas em pequenos negócios irão falar sobre as cinco principais dúvidas de quem quer abrir ou melhorar a gestão nos ramos da beleza, cervejas artesanais e alimentação. No Duelo de Empresários, donos de micro e pequenas empresas discutem sobre os desafios e as oportunidades do mercado e ainda respondem às perguntas dos internautas.

Na palestra Aprenda como se faz, os internautas conhecerão ferramentas gerenciais acessíveis a negócios de diversos segmentos. Em outra palestra on-line, O fracasso rumo ao sucesso, especialistas alertam sobre como evitar os principais erros cometidos em um negócio.

Diariamente, a partir das 14h30, as atividades presenciais da Feira do Empreendedor serão transmitidas pelo canal do Sebrae Minas no Youtube. Os empresários poderão assistir, em tempo real, consultorias de marketing e gestão de pessoas, palestras sobre finanças, inovação e tecnologia, crédito, vendas, inteligência competitiva, mídias sociais, e-commerce, franquias, atendimento ao cliente, entre outras. Também vão entender o passo a passo para montar um salão de beleza, uma lanchonete e uma academia de ginástica.

SERVIÇO

Programação online da Feira do Empreendedor 2017

Atividades transmitidas pelo Youtube do Sebrae Minas

2 de agosto (quarta-feira)

9h às 10h – Sebrae Responde – dúvidas do segmento da beleza

10h ás 11h – Duelo de empresários: liderança e gestão

11h às 12h – Aprenda como se faz – personas

14h30 ás 17h30 – Consultoria de Marketing

14h30 às 17h30 – Consultoria de Gestão de Pessoas

16h às 17h – Dívida boa X Dívida ruim: como isso influencia seu negócio

17h30 às 18h30 – Inovação: tendências, desafios e oportunidades

19h às 20h – Como montar salão de Beleza

19h30 às 21h30 – Consultoria de Marketing

20h30 às 21h30 – Franquia: como empreender nesse segmento

3 de agosto (quinta-feira)

9h às 10h – Duelo de empresários: negócios da moda

10h às 11h – Sebrae Responde – dúvidas do segmento de alimentação

11h às 12h – Aprenda como se faz: proposta de valor

14h30 às 17h30 – Consultoria de Marketing

14h30 às 17h30 – Consultoria de Gestão de Pessoas

14h30 às 15h30 – Como montar lanchonete

16h às 17h – Uso consciente do crédito bancário

17h30 às 18h30 – Melhore suas vendas com criatividade

19h às 20h – Como montar fábrica de alimentos prontos congelados

20h30 às 21h30 – Tendências sócio tecnológicas

19h30 às 21h30 – Consultoria de Marketing

4 de agosto (sexta-feira)

9h às 10h -Sebrae Responde – dúvidas de cervejeiros

10h às 11h – O fracasso rumo ao sucesso: o que aprendi ao errar.

11h às 12h – Aprenda como se faz: mapa de empatia

14h30 às 17h30 – Consultoria de Marketing

14h30 às 15h30 – Inteligência competitiva para pequenas empresas

14h30 ás 15h30 – Planejamento estratégico de mídias sociais para o seu negócio

16h às 17h – Estratégias para encantar e fidelizar clientes

17h30 às 18h30 – Internet e oportunidades de negócios

18h às 19h30 – Produtividade no segmento de confecção

19h30 às 21h30 – Consultoria de Marketing

20h às 21h – Modelo de inovação para vencer a crise

5 de agosto (sábado)

9h às 10h – O fracasso rumo ao sucesso: o que aprendi ao errar.

10h às 11h – Duelo de empresários: negócios digitais

11h às 12h – Aprenda como se faz: mapa mental

14h30 às 17h30 – Consultoria de Marketing

14h30 às 15h30 – Como montar academia de ginástica, esporte e recreação

16h às 17h – Como gerar e aumentar a lucratividade da sua empresa

17h30 às 18h30 – Transforme seu negócio em um poderoso ponto de venda

19h30 às 21h30 – Consultoria de Marketing

19h30 às 21h30 – Consultoria de Gestão de Pessoas

20h às 21h30 – Pense simples

Feira do Empreendedor 2017

De 2 a 5 de agosto, das 14h às 22h

Sebrae Minas – Avenida Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada

Belo Horizonte/MG

Entrada gratuita

Inscrições: www.feiradoempreendedormg.com.br