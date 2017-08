FABRICIANO VAI ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DE SAÚDE DA MULHER

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano, em parceria com o Serviço Social do Comércio – Sesc e com o Sindicado do Comércio do Vale do Aço – Sindcomércio, realizará de agosto a outubro, na Praça da Estação, o Sesc Saúde Mulher, unidade móvel direcionada à promoção da saúde feminina. O objetivo da ação é atender a demanda reprimida de exames da população que se estende desde 2015.

Segundo o prefeito Dr. Marcos Vinicius, a chegada da carreta representará um salto importante na saúde de Fabriciano e reafirma a parceria da prefeitura com o Sindcomércio. “O sindicado tem sido nosso parceiro desde o início, e agora com essa unidade móvel na cidade vamos diminuir uma demanda reprimida de 1.400 exames que estavam parados” explica. De acordo com Dr. Marcos, a intenção é aumentar o número de exames e garantir a prevenção de uma parcela significativa de mulheres.

O mesmo ponto de vista é compartilhado pelo presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes. Segundo ele, a importância dessa parceria é de nível social “através da carreta do Sesc nós iremos atender a um grupo de mulheres que dificilmente teria acesso aos exames. Nós atendemos a uma solicitação do prefeito e estamos muito felizes de levar esse atendimento até a população”, afirma.

Serão realizados durante o período, 448 mamografias com mulheres de 50 a 69 anos, 768 preventivos com idades entre 24 a 69 anos e 200 ultrassons (pélvico, transvaginal e mamas) de qualquer faixa etária. A equipe de saúde da Prefeitura está entrando em contato com pacientes que serão atendidas pelo Sesc Saúde Mulher. “Essas pacientes estão na fila de espera há mais de dois anos. O objetivo dessa ação é justamente diminuir essa demanda acumulada por mamografias, ultrassons e preventivos. Fizemos a listagem e encaminhamos os nomes para Belo Horizonte” ressalta o Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau.

As pacientes que forem realizar os exames participarão de palestras de acolhimento ofertadas pela equipe do Sesc durante os dias 02, 03, 04 e 07 de agosto, na Câmara Municipal, onde serão abordados temas como cuidados necessários no dia da realização do exame, atividades de educação a saúde além de esclarecimento de dúvidas. Logo após, as pacientes terão seus exames marcados com data e horário. O caminhão é equipado com consultórios e possui uma estrutura moderna, totalmente acessível às portadoras de necessidades especiais.

SERVIÇO

Para outras informações, a usuária deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.