FABRICIANO ENCERRA REUNIÕES DO FÓRUM PARTICIPATIVO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou na última sexta-feira (11), o último Fórum Participativo do Plano Plurianual 2018 – 2021. A série de encontros começou dia 27 de julho e percorreu sete setores, alcançando todos os bairros e a região dos Cocais, na zona rural.

Wander Ulhôa, Secretário de Governança Financeira e Orçamento, diz que as propostas colhidas nos encontros serão incluídas nas metas da administração para os próximos quatro anos. Uma espécie de guia para delimitar as prioridades em todas as áreas, como saúde, educação e assistência social. “Os encontros foram muito positivos. O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para despesas de capital e programas de educação continuada. Por isso, a participação da comunidade foi essencial para ajudar no planejamento e nas ações, além de conferir mais legitimidade às ações”, afirma.

Para desenvolver o trabalho, a administração se guiou pelo programa “Cidades Sustentáveis”, ao qual o município é participante desde janeiro de 2017. “O programa é focado no desenvolvimento sustentável, na tecnologia, meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da população. Então, nada melhor do que a comunidade participar”, afirma George Souza, um dos coordenadores do programa e membro da comissão organizadora do PPA.

Durante os encontros, os moradores foram divididos em grupos. Cada grupo elegeu três prioridades de curto, médio e longo prazo.

Para o prefeito, Marcos Vinicius, a experiência do PPA colocou a população frente a frente com a administração e abriu uma oportunidade de participação. “Nós queremos uma administração transparente e alinhada com aquilo que os moradores querem. Às vezes a gente pensa uma coisa é e eles querem é outra até mais fácil de realizar. Isso é democracia”, disse.