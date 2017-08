EXAMES LABORATORIAIS VOLTAM A SER REALIZADOS EM FABRICIANO

A Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano informa que a partir desta terça-feira (8) os exames laboratoriais voltam a ser realizados gratuitamente através de laboratórios conveniados.

Até julho deste ano, os laboratórios executavam o serviço através de um contrato existente com o governo do Estado, mas agora, o convênio passa a ser feito diretamente com o município.

Segundo o Secretário de Saúde, Ricardo Cacau, o município obedecia e executava as demandas que o Estado preconizava; com a mudança, o foco será dado às demandas reprimidas. “A partir de agora os recursos serão aplicados mediante a necessidade da população. Houve um aumento quantitativo da demanda por exames laboratoriais em nossa cidade, e o retorno do serviço significa a garantia de uma assistência mais completa aos nossos munícipes”, garante.

IMPORTÂNCIA DOS EXAMES

Os exames laboratoriais são um conjunto de exames pré-definidos pelo médico, depois de realizado uma consulta, são realizados em laboratórios de análises clínicas visando um diagnóstico ou servindo apenas como check-up. Sua principal função é de prevenção, mas muitas vezes ele serve para tratar, diagnosticar, acompanhar paciente e coletar dados epidemiológicos, desta forma prevenindo e diagnosticando o paciente de doenças e estabelecendo muitas vezes o tratamento a ser seguido pelo médico, pois, quando bem realizados colaboram no diagnóstico de várias patologias.

COMO FUNCIONA

O médico da UBS prescreve o exame e o mesmo será agendado pela central de marcação. Todo custeio será gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde.