ESPETÁCULOS INCREMENTAM AGENDA CULTURAL NA FUNDAÇÃO APERAM ACESITA

O mês que marca o início da primavera será destaque para além das flores. A agenda cultural da Fundação Aperam Acesita desse período traz ótimas opções culturais, e para todos os gostos. O público vai poder se deliciar com espetáculos teatrais e musicais, dentre outras atrações.

ERA UMA VEZ OUTRA VEZ…

O espetáculo Era uma vez outra vez…,do Espaço Cultural Casa Laboratório, será apresentado no próximo domingo (3), às 16h30 e às 18h*. A história de uma avó e sua neta, que, apesar da diferença de idade, se misturam entre gostos e memórias num infinito de amor. Brincadeiras no jardim, bolo quentinho feito na hora e roupa cheirosa no varal fazem parte desse divertido enredo. Mas e quando as memórias começam a adormecer? É nesse momento que a história passa a revelar grandes surpresas. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h, e de 13h30 às 17h30. Os ingressos antecipados/meia entrada podem ser adquiridos a R$10. No dia/inteira, R$20. *Os ingressos para a segunda sessão só serão vendidos após esgotar os bilhetes para a primeira sessão.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

O músico e instrumentista Maurício Tizumba se apresenta com o Grupo Tambor Mineiro às 20h do próximo dia 15. No mesmo fim de semana, no dia 16, a banda L’Âge D’or fará um show especial em tributo a Legião Urbana, interpretando composições do seu aclamado disco O Descobrimento do Brasil.

Seguindo a programação musical, no dia 17, o grupo de seresta Grãos de Sonhos se apresenta na Praça 1º de maio, no Centro, com um repertório repleto de música popular brasileira. O cantor e compositor mineiro Caboclo fecha a programação musical de setembro com o show Okê, lançando seu primeiro CD como cantautor, no dia 29.

ESPETÁCULOS TEATRAIS

A programação de setembro também conta com espetáculos teatrais. No dia 17, o teatro recebe o show infantil Gargalhada – o mágico para a criançada, que será apresentado em dois horários, às 16h30 e 18h*. Para os adultos, no dia 23, o Espaço Cultural Casa Laboratório apresenta a peça Mulheres de Adélia, história que explora o cotidiano da ala feminina no interior de Minas Gerais retratada pela poetisa Adélia Prado.

SERVIÇO

Confira a programação completa no site brasil.aperam.com/agenda.