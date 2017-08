“ESPAÇO FAMÍLIA” MOVIMENTA PRAÇA DO BOM JARDIM

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) realiza nesta sexta-feira (18), de 8h às 11h com a Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o evento “Espaço Família” na praça do bairro Bom Jardim.

O PELC irá ofertar à população no núcleo habitacional que é um dos mais populosos da cidade, oficinas de recreação, dança, slackline, xadrez gigante, circuito funcional e atividades esportivas, além de apresentações de karatê.

A programação prevê ainda atividades culturais, que ficam por conta do projeto Biblioteca Sobre Rodas, um ônibus com muitas opções em livros e contação de histórias.

O evento é organizado pela coordenação da equipe Núcleo 10 do PELC, e conta ainda com o envolvimento dos demais em parceria com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e as Unidades de Saúde do Bom Jardim.

O cronograma de ações consta com atividades físicas, pedagógicas e cognitivas, além de estimular a socialização entre a comunidade.