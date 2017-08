ESCOLA DE ESPORTES DO 7 DE OUTUBRO É REATIVADA

Através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer a Prefeitura de Ipatinga viabiliza convênio com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados (Liespe) e está reativando nesta semana a Escola de Esportes do Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro.

“A Escola de Esportes tem como principal objetivo levar de forma gratuita atividades esportivas para adolescentes da cidade, contribuindo para afastá-los da criminalidade. Estimulando os talentos, podemos até mesmo contribuir para a formação de futuros atletas olímpicos”, comenta o secretário da pasta, Carlos Oliveira.

São ofertadas gratuitamente aulas de futsal e handebol para ambos os sexos. As inscrições são para interessados a partir dos 13 anos. Os treinos acontecem no ginásio Ely Amâncio, nas instalações do 7 de Outubro, no bairro Veneza.

As aulas de futsal são oferecidas às terças, quartas e sextas, de 16h às 19h30, e também aos sábados, de 13h30 às 15h. Os treinos de handebol acontecem na segunda, terça, quarta e sexta-feira, de 19h30 às 21h, e também no sábado, de 15h às 16h30.

INSCRIÇÕES

Interessados em participar devem se dirigir ao ginásio Ely Amâncio, munidos da identidade original ou certidão de nascimento original e também uma declaração escolar.

É importante ressaltar que para integrar a equipe o candidato deve estar estudando na rede municipal de ensino.