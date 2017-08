DR. BACTÉRIA VISITA HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

O Hospital Márcio Cunha (HMC) recebeu, no último dia 31, Roberto Martins Figueiredo, conhecido nacionalmente como Dr. Bactéria, para uma visita às instalações da nutrição, cozinha e lactário da instituição. Biomédico e consultor, Roberto ganhou fama nacional por quadros na televisão onde avaliava as condições de higiene de diversos estabelecimentos.

A visita aconteceu de forma inesperada, mas foi bem recebida pela equipe da Nutrição e demais colaboradores. O gerente do setor, José Maria Rodrigues Fonseca, afirmou que tem orgulho do trabalho realizado no refeitório. “Seguimos padrões de qualidade como parte da nossa rotina, então estamos sempre preparados para visitas e inspeções”, pontua.

Mesmo não se tratando de uma visita técnica formal, o Dr. Bactéria entrou na cozinha durante a produção das refeições, enquanto mantinha uma conversa amistosa com os colaboradores. Apesar da descontração, fez questão conhecer o armazenamento dos alimentos, os processos de produção das refeições e de higienização dos equipamentos utilizados, tendo uma visão positiva da visita. “Vi equipamentos com um período de uso considerável com aspecto de novos, tamanho o cuidado com a manutenção”, explica.

Em seguida, por volta de 12h30, o consultor acompanhou José Maria em um almoço no refeitório do HMC, o mesmo servido a todos os colaboradores do hospital. Novamente, a equipe de Nutrição recebeu vários elogios. “Tanto o trabalho quanto as pessoas aqui são fantásticos. Mesmo num horário com maior circulação, a cozinha não tem cheiro forte ou desagradável. Tudo é muito higiênico”, avalia.

MUDANÇAS

José Maria assumiu a gerência de Nutrição em março, durante uma reforma no refeitório e na cozinha que durou até abril. Nesse período, reformulou o cardápio e fez alterações nas escalas de trabalho. Durante este período, a procura por refeições aumentou. “A reforma foi um divisor de águas. Quando cheguei, servíamos 750 refeições por dia. Agora, o número ultrapassa mil, e mesmo com uma procura maior, conseguimos reduzir drasticamente as filas”, explica.

O gerente disse que as melhorias se devem ao empenho da equipe da Nutrição. “Não tive nenhum problema com as mudanças, nem nunca trabalhei com uma equipe tão dedicada. As melhorias foram possíveis por causa dela”. Também explanou que submete a cozinha a um rigoroso controle de qualidade e supervisão.

LACTÁRIO

Depois do almoço, o Dr. Bactéria conheceu o Lactário, setor dedicado à coleta e armazenamento de leite materno, no sexto andar do Hospital, também gerido pela Nutrição. É um dos pontos sensíveis da instituição, por alimentar a UTI neonatal e pediátrica, além da pediatria e maternidade. É imprescindível reduzir o risco de contaminação e eliminar bactérias, por isso os cuidados com a higiene são extremamente importantes.

Durante a visita, Roberto disse que o Hospital é um exemplo. “Daria para dar uma aula aqui, porque as normas de higiene são seguidas corretamente, como deveria acontecer em todas as instituições desse tipo”. O visitante também pontuou o rigor e seriedade com que os profissionais tratam a higiene.

O lactário do HMC tem a certificação de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), garantindo a segurança de quem mais precisa do leite. A opinião do biomédico é positiva: “Responsabilidade e atitude são palavras que definem o trabalho realizado aqui”, afirma.

DR. BACTÉRIA

O currículo do Dr. Roberto Martins Figueiredo inclui especializações em Saúde Pública e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Engenharia da Qualidade (Controle de Processos e Auditorias) pela Universidade de São Paulo (USP). Ganhou seu apelido e sua fama nacional por participar de um quadro do Fantástico, da Rede Globo. Também é diretor da Microbiotécnica e atualmente é palestrante e tem livros publicados no segmento de higiene e saúde.

Roberto veio ao Vale do Aço para uma palestra durante um evento, lançando um selo de Alimento Seguro. Aproveitando a oportunidade, o biomédico visitou pessoalmente o HMC, de maneira informal. De acordo com ele, é perceptível o zelo que a entidade tem por questões de higiene. “É natural, o cuidado parece já fazer parte da rotina do hospital”, conclui.