DOENÇAS VASCULARES É TEMA DE SIMPÓSIO NO HMC

A Fundação São Francisco Xavier e o Hospital Márcio Cunha celebram, no próximo mês, o Setembro Vascular, período que busca conscientizar a população sobre os riscos das doenças vasculares para a saúde.

São doenças como varizes, aneurisma, trombose venosa, vasculopatia arterial (“má circulação”), comumente conhecidas pelo público em geral, e que ocorrem em virtude de estreitamento, obstrução ou dilatação dos vasos sanguíneos, responsáveis por levar o sangue aos órgãos. Essas doenças são estão presentes na grande maioria dos indivíduos.

O paciente assintomático é comum. Esse fato pode retardar ou dificultar o diagnóstico precoce, ponto fundamental para o início do tratamento e eficácia do mesmo em relação à doença, conforme explica o angiologista e cirurgião Vascular, Luiz Ronaldo Godinho Pereira. “Queremos que a população entenda e passe a se prevenir mais. Nosso maior inimigo é a falta de informação”, pontua.

VI SIMPÓSIO DE CIRURGIA VASCULAR DO VALE DO AÇO

Abrindo o Setembro Vascular, será realizada nesta sexta-feira, 1º de setembro, a 6ª edição do Simpósio de Cirurgia Vascular do Vale do Aço, no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga. Com o tema a “Insuficiência Arterial dos Membros Inferiores”, o evento tem como propósito apresentar as mais recentes técnicas operatórias e a evolução dessa área da medicina, através de médicos cirurgiões vasculares de destaque no cenário nacional, além de especialistas em áreas afins e estudantes de medicina da região Leste mineira.

Com início previsto para as 19h, o encontro é uma maneira de trazer expertise a nível nacional e internacional, adquirida por meio de congressos e simpósios, para a região do Vale do Aço, conforme explica o angiologista e cirurgião Vascular, Leonardo D’Ávila Gonçalves. “A troca de conhecimento é rotina em nossa profissão e o evento vem reforçar a procura de excelência em nosso dia a dia na pratica médica”.

A primeira palestra da noite será ministrada pelo presidente da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular- RJ, Carlos Peixoto, com o tema “Insuficiência arterial no território aorto-ilíaco e fêmoro poplíteo”. Em seguida, o cirurgião Vascular e Endovascular Leonardo Bez, de Belo Horizonte, ganha voz em palestra sobre “Insuficiência arterial no território poplíteo distal”.

Participam ainda o presidente da SBACV-MG, Daniel Mendes, o cirurgião Vascular e Endovascular Daniel Moreira, de Ponte Nova, e o também cirurgião Vascular e Endovascular, Fábio Mesquita, de Governador Valadares.

Toda programação será transmitida, ao vivo, pelo canal do YouTube, como reunião científica do mês, já que o evento é data oficial do calendário científico da SBACV-MG.

INCIDÊNCIA DE DOENÇAS VASCULARES AUMENTA NO BRASIL

O angiologista e cirurgião Vascular do Hospital Márcio Cunha, Hudson de Carvalho, lembra que uma consequência da doença vascular é o “pé diabético”, nome popular para complicações de pacientes diabéticos: como a neuropatia, a arteriopatia e infecções. “É uma das maiores causas de amputação e pode acontecer da noite para o dia”, explica. A neuropatia afeta as extremidades, causando dormência. De acordo com médico, mesmo uma pequena pedra dentro do sapato é suficiente para desencadeá-la. “O diabético com neuropatia não sentirá a pedra, fazendo com que ela machuque seu pé sem que ele perceba. Muitas vezes, o paciente procura o médico numa situação grave”, alerta.

Outra doença vascular dos membros inferiores, muito recorrente, são as varizes. Esse problema atinge 45% das mulheres e 30% dos homens no Brasil e, quando não tratada, pode provocar dor, inchaço, sensação de peso nas pernas, queimação no fim do dia, manchas e até feridas. A doença envolve vários mitos que precisam ser esclarecidos para auxiliar no tratamento. São divididas em primárias e secundárias, sendo que as secundárias usualmente são causadas por uma tromboflebite, doença que consiste no “entupimento” e inflamação da veia. As tromboflebites são muito graves porque podem causar embolia pulmonar – deslocamento de um coágulo para o pulmão – levando à morte.

Luiz Ronaldo também alerta para o aneurisma da aorta. Trata-se de uma dilatação, geralmente assintomática, localizada em um vaso sanguíneo, mas que pode acometer diversas áreas da circulação. Dependendo da localização, causa complicações específicas como rompimento com hemorragia ou trombose com oclusão do fluxo de sangue para um órgão ou região do corpo irrigada por essa artéria. Tratar um aneurisma precocemente diminui drasticamente o risco de óbito. “Muitos pacientes não sabem que tem uma aorta dilatada e só descobrem quando rompe e chegam ao hospital, numa condição clínica grave. É imprescindível que pessoas acima de 60 anos façam um ultrassom de abdômen, para pesquisa. É um exame fácil, que não é caro, e que pode salvar uma vida”, pontua.

PREVENÇÃO

Diabéticos, fumantes, hipertensos e obesos estão mais propensos a desenvolver complicações angiológicas. Recomenda-se manter uma alimentação balanceada com exercício físico regular e evitar o cigarro. De acordo com Luiz Ronaldo, conhecer formas de prevenção por meio de cuidados cotidianos melhora a chance de tratamento do paciente. “Quando as pessoas procuram um especialista num quadro precoce, o tratamento dessas patologias torna-se mais fácil, evitando o agravamento”, finaliza.