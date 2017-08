DIRETORIA DA USIMINAS VISITA FÓRUM DE IPATINGA

Na última quarta-feira (2), o presidente da Usiminas Sergio Leite, acompanhado por membros da Diretoria, esteve no Fórum de Ipatinga para compartilhar o resultado trimestral, o trabalho desenvolvido atualmente pela companhia com os magistrados e as ações desenvolvidas junto à comunidade do Vale do Aço. O juiz da Fazendo Pública e Precatória Cíveis e Criminais, Fábio Torres, um dos presentes ao encontro, manifestou a importância da conversa. “Ficamos lisonjeados pela presença do presidente da Usiminas. É muito importante perceber estes novos ares na empresa que continua focada nos objetivos do negócio, mas sem esquecer seu compromisso com a comunidade,” disse.