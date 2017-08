DIA V SERÁ NESTE DOMINGO NO PARQUE IPANEMA

A programação da 17ª edição do Dia V está recheada de atrações para toda a família, garante a consultora de projeto social da Fiemg Regional Vale do Aço e organizadora do evento, Patrícia Barbosa.

O evento que será realizado no próximo domingo, 27/08, terá inicio às 8h, no parque Ipanema, com a tradicional caminhada de reconhecimento e valorização dos voluntários, seguida de atividades e prestação de serviços à comunidade, além de intervenções culturais e do Circuito Sesi de corrida de Rua com largada às 9h30.

“A cada ano mais pessoas, empresas, ONGs, governo e sociedade abraçam o trabalho voluntário e mostram vontade de fazer a diferença para um mundo melhor. Reforçamos o Dia como oportunidade de lançar iniciativas, mostrar a força da solidariedade e principalmente, comemorar resultados e instigar a comunidade”, ressalta a consultora.

A estimativa, segundo Patrícia, é que 400 voluntários apresentem um pouco dos cerca de 50 trabalhos desenvolvidos no Vale do Aço, por meio de oficinas de artesanato, orientações sobre saúde, teste de hepatite C, corte de cabelo, acuidade visual, oficina de currículos, dentre outros projetos.

“Especialmente esse ano, as entidades sociais que trabalham com oficinas poderão vender seus produtos no espaço da Feira Solidária”, acrescenta.

Parceira do Dia V, a Usiminas apresentará suas ações sociais e focará nas pessoas com deficiência. “Esse ano realizaremos o cadastro de Pessoas Com Deficiência PCD’s para compor o cadastro de reservas da empresa”, explica Viviane Alves Oliveira, assistente social da Usiminas. E completa. “Estamos otimistas e esperamos que o resultado do nosso trabalho, impacte positivamente na vida das pessoas”.

Para a voluntária, Maria Júlia Bomfim Pereira, presidente do Consep VII – Conselho Comunitário de Segurança Pública, o tempo dedicado ao próximo têm contribuído na melhoraria e amenização dos problemas de segurança pública. “Somos voluntários trabalhando em prol da segurança pública, dedicamos nosso tempo com carinho à comunidade”, pontua.

De acordo com a presidente, o público que prestigiar o evento terá a oportunidade de fazer agendamento para emissão de Carteira de Identidade. “Firmamos parceria com a Ótica Destak, que dará a todos que agendarem a solicitação do RG, revelação de fotos ¾, na hora; além da atuação da Polícia Militar, dando dicas de segurança e cadastro de celular no site da PM, no intuito de otimizar a identificação e localização, em caso de furto”, conclui.

Vale lembrar que as inscrições para o Circuito SESI de Corrida de Rua encerram na próxima quinta-feira, dia 24/08, às 23h59. Interessados poderão inscrever-se através do link www.fiemg.com.br/sesicorridaderua – ícone Ipatinga – 27 de agosto.

Acompanhe as ações do Dia V através da funpage Voluntários do Vale do Aço e conheça as diversas atividades que acontecerão no domingo.

SERVIÇO

Mais informações pelo telefone 31 3822-1414