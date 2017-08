DIA V E CIRCUITO SESI DE CORRIDA REÚNE MAIS DE 3 MIL PESSOAS NO PARQUE IPANEMA

A Fiemg Regional Vale do Aço e o Serviço Social da Indústria – Sesi uniram o trabalho voluntário a promoção da saúde e qualidade de vida no último domingo (27), no parque Ipanema para a realização do Dia V e do Circuito Sesi de Corrida de Rua.

“A cada edição mais voluntários se dedicam a alguma causa. Esse ano contamos com 80 entidades na organização do evento. Cada uma é essencial para a transformação da nossa região, tornando-a melhor e mais solidária”, destaca o presidente da entidade, Luciano Araújo .

Na ocasião, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço repassou às cinco entidades indicadas pelo Comitê de Cidadania Empresarial: Associação Solidariedade Brasil Togo – ASBT, Creche Comunitária Santa Terezinha, Grupo Se Toque, Instituto Ideias e NAEMC Casa da Esperança um cheque simbólico no valor de R$ 1.860,00 arrecadados para cada entidade, por meio das inscrições da categoria comunidade, do Circuito Sesi de Corrida de Rua, evento promovido em comemoração aos 70 anos do Sesi.

“O Circuito Sesi de Corrida de Rua é um evento destinado, gratuitamente, aos industriários, mas aqui no Vale do Aço propomos realizá-lo junto ao Dia V e dar a nossa contribuição às entidades assistenciais. O valor é pequeno diante das necessidades, mas esperamos que esse gesto possa servir de estímulo em outras oportunidades à comunidade”, destacou Araújo.

A Associação Cuidado Humano que presta atendimento a pacientes de doenças crônicas degenerativas e cuidados paliativos ofereceu à comunidade em parceria com a Faculdade de Medicina do Vale do Aço, aferição de pressão e leitura de glicemia capilar.

“Esse é o nosso quarto ano de atuação no Dia V. Esse evento vem reforçar a importância do trabalho voluntário desenvolvido durante todo o ano para a sociedade e, principalmente, para o terceiro setor. É uma satisfação ser voluntário e poder contribuir dando orientações e prestando atendimento mensal a cerca de 160 pessoas”, explicou o diretor-presidente da entidade, Neviton Alves de Andrade.

O Sindicato das Indústrias de Vestuário do Estado de Minas Gerais- Sindivest Delegacia Vale do Aço, em parceria com uma equipe de voluntários da região, engajados no Movimento Fashion Revolution alertou a comunidade sobre os impactos sociais e ambientais escondidos na indústria da moda.

O Fashion Revolution segundo o presidente do Sindivest Vale do Aço, Salatiel Alves, visa a conscientização de que a indústria da moda muitas vezes utiliza mão de obra escrava e até infantil para atender o consumo do “fast fashion”. “Buscamos incentivar as indústrias do Vale do Aço a serem transparentes no que diz respeito ao seu processo de produção, assumindo uma postura ética e responsável e aos consumidores que estejam atentos a procedência dos produtos”, explicou.

O Movimento Nova 381, coordenado pela Fiemg Regional Vale do Aço, também foi duplamente divulgado pela Fiemg e pelo Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi/CDL.

“Somos parceiros e abraçamos essa causa que busca valorizar as empresas aqui instaladas e atrair novos investidores através da melhoria da logística e acima de tudo, redução do número de vidas ceifadas por essa rodovia, por meio da mobilização e coleta de cadastros para que o Movimento ganhe cada vez mais voz perante nossos representantes políticos”, defendeu a presidente do Conselho, Marilane de Cássia Santos.

O público que prestigiou o evento pôde solicitar o agendamento para emissão de carteira de identidade, fazer testes de acuidade visual, corte de cabelo, aferição de pressão, testes gratuitos de hepatite C, cadastramento de currículos de PCD para banco de dados da Usiminas e orientação sobre mercado de trabalho, feira de adoção de cães e gatos, oficina de currículos, dentre outros serviços.

CIRCUITO SESI DE CORRIDA DE RUA

No Vale do Aço o Circuito Sesi de Corrida de Rua superou todas as expectativas do evento que está percorrendo as 10 regionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg, em comemoração aos 70 anos do Sesi.

Para o gerente de esportes e atividades físicas do SESI, João Paulo Torchetti Resende, o local favoreceu um clima de integração entre a corrida e o tradicional Dia V.

“Essa foi uma das melhores etapas realizadas no quesito de interação e participação dos atletas. Acredito que conseguimos cumprir o objetivo de oferecer um evento de qualidade em que as pessoas puderam ter a oportunidade de praticar atividade física de maneira saudável, segura e democrática, além de estimular aqueles que estão atualmente sedentários a iniciarem e permanecerem em um estilo de vida mais ativo e saudável”, ressalta elogiando a participação dos 1148 inscritos entre industriários e comunidade.

O primeiro colocado geral, Marcos Carola, de 21 anos, completou os 5 km em apenas 15 minutos. O atleta de Timóteo que adotou a corrida em sua rotina há três anos definiu-se disciplinado. “Faço semanalmente oito sessões de treinamento. A corrida é essencial na minha vida e tem me ajudado a realizar sonhos”, disse.

Duplamente premiada, com o 2º lugar geral categoria industriários e 1º na categoria acima de 45 anos, a coordenadora de Assistência a Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Cenibra, Maria Marta de Miranda, fez bonito e superou seus limites.

“Iniciei nas corridas de rua incentivada pelo Programa de Qualidade de Vida – Vivendo Melhor da Cenibra. Desde então, participo de diversas corridas na região e até mesmo em outros estados, com resultados que melhoram a cada evento”.

Para a coordenadora, o Circuito Sesi de Corrida de Rua servirá como incentivo a muitas pessoas na mudança do estilo de vida pela prática do esporte.

“O Sesi está de parabéns pela organização do evento que incentiva e promove a adesão ao esporte e consequentemente, a busca da qualidade de vida, bem como a socialização entre industriários e comunidade”, elogiou.

Montes Claros será a próxima cidade a receber o Circuito Sesi de Corrida de Rua no próximo domingo, dia 03/09.

A classificação do Circuito SESI de Corrida de Rua está disponível através do link http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/circuito-sesi-de-corrida-de-rua