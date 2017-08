DIA NACIONAL DE COMBATE AO COLESTEROL: SAIBA MAIS SOBRE A DOENÇA

A data é celebrada no dia 8 de agosto; a nutricionista Maria Cristina Câmara Bernhard explica que o excesso da substância produzida pelo organismo pode formar placas de gordura que estreitam as artérias e provocam problemas cardiovasculares, como ataque cardíaco ou isquemia cerebral.

O Dia Nacional de Combate ao Colesterol é comemorado no dia 8 de agosto. O colesterol é uma substância produzida pelo próprio organismo, mas se for em excesso, pode formar placas de gorduras e estreitar ou até mesmo entupir as artérias, impedindo o fluxo de sangue e aumentando os riscos de problemas cardiovasculares, como ataque cardíaco, isquemia cerebral e falta de oxigenação do cérebro. Além disso, pode ser adquirida com o consumo excessivo de alguns alimentos gordurosos.

Essa é uma doença que cresce cada vez mais entre os brasileiros, mas poucos sabem que são portadores. De acordo com a pesquisa divulgada recentemente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 67% das pessoas desconhecem quais seus valores do LDL, lipoproteína de baixa densidade (colesterol ruim) e do HDL, lipoproteína de alta densidade, (colesterol bom).

“O colesterol pode ser transportado por essas lipoproteínas. A de baixa densidade (LDL) leva o colesterol para as células, tecidos e ocasiona problemas de circulação do sangue, pois entope as artérias. Já a de alta densidade (HDL) transporta o colesterol dos órgãos e tecidos para o fígado, removendo o excesso da gordura ruim do organismo. Então, o adequado é que haja uma boa quantidade das lipoproteínas de alta densidade circulante para prevenção de doenças”, afirma a nutricionista do Hapvida Saúde, Maria Cristina Câmara Bernhard.

De acordo com a especialista, o colesterol possui funções essenciais. É componente estrutural das membranas celulares, ajuda na produção de alguns hormônios, tais como: vitamina D, testosterona, estrógeno, cortisol e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras. Aproximadamente, 70% do colesterol são produzidos pelo organismo, no fígado, enquanto os outros 30% são provenientes da dieta.

Além disso, é extremamente importante que sejam realizados exames de sangue periódicos para monitoramento dos níveis de gordura, pois a elevação acontece de forma silenciosa. Se houver casos da doença na família, as chances do paciente também desenvolver aumentam.

OS NÍVEIS IDEAIS DE COLESTEROL SÃO:

· Colesterol total – abaixo de 200mg/dl de sangue

· Bom Colesterol (HDL) – acima de 35mg/dl de sangue

· Mau Colesterol (LDL) – abaixo de 130mg/dl de sangue

ALGUMAS DICAS PARA EVITAR O DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA OU MANTÊ-LA SOB CONTROLE:

· Consumir fitoesterois, os quais atuam competindo com a absorção do colesterol, como: o azeite, oleaginosas, leguminosas;

· Fibras solúveis como aveia, maçã;

· Ômega 3, presente em peixes como o atum e a sardinha, em nozes e linhaça;

· Reduzir o estresse oxidativo das células por meio de alimentos antioxidantes, presentes em frutas e vegetais;

· Aliar uma boa alimentação com exercícios físicos.