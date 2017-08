DEDUÇÃO DO ICMS PARA PROJETOS ESPORTIVOS É DISCUTIDA EM TIMÓTEO

Representantes da Prefeitura de Timóteo, do Sindicato das Indústrias Metal Mecânicas do Vale do Aço (Sindimiva) e da Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços – Aciati – estiveram reunidos na última quarta-feira (9) discutindo mecanismos para o fomento à prática esportiva no município, através do Programa “Minas Esportiva Incentivo ao Esporte”. O projeto, do Governo do Estado, permite o apoio financeiro feito por empresas a projetos esportivos aprovados pela Secretaria de Estado de Esportes com dedução do saldo devedor mensal do “ICMS Corrente”.

Presente na reunião, o consultor do Ministério dos Esportes, Claudio Gualberto, lembrou que a adesão de empresas ao projeto é uma oportunidade de associação da marca a projetos esportivos sem geração de ônus. “O esporte favorece o acesso de crianças, adolescentes e também de outras faixas etárias. Como a gente vive em um país que declaradamente está se envelhecendo, um dos projetos organizados para ser apresentado no edital é o incremento e fortalecimento do Humanizar que hoje atende quase 1.500 pessoas em Timóteo”, comentou Claudio.

O secretário de Planejamento e vice-prefeito de Timóteo, Carlos Vasconcelos, afirmou que o projeto fortalece a promoção do bem estar e o resgate da dignidade das pessoas. “É uma grande parceria em que todos saem ganhando. A ação permite também uma interação da classe empresarial com a comunidade. É um papel que vai além do social, ajudando no crescimento e na melhor qualidade de vida para as pessoas”, completou Carlos acrescentando que, além do Humanizar, que está pré-selecionado, a Prefeitura de Timóteo já tem um projeto aprovado, dos Jogos Escolares de Timóteo.

Para o presidente do Sindimiva, Carlos Carvalho, a adesão de empresários a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte possibilita uma melhor utilização dos recursos. “Como liderança empresarial conclamo a todos os empresários e contadores que procurem se informar um pouco mais sobre essa lei que permite a doação desses recursos para incentivo ao esporte”, comentou. “Gerir o ICMS, colocando em projetos na região e gerando emprego, renda e, principalmente, inclusão social, possibilita também uma visibilidade maior para as empresas”, comentou Rainner Quintão, Diretor de Relações com o poder público da Aciati.

A Coordenadora do Humanizar, citado como um dos possíveis projetos a ser beneficiados, Lilian Sperancine disse que é muito importante participar desse tipo de encontro, que abre um leque de conhecimento. “O Humanizar é um programa muito sério, mantido pela prefeitura, o que não impede que os empresários da cidade também possam fazer. É um investimento que vale a pena, que vai dar retorno para todos, não somente para quem está dentro do humanizar, mas para toda a família, enfim para a comunidade”, completou.

Também participaram da reunião o vereador Diogo Siqueira e a coordenadora do Instituto Usicultura, Penélope Portugal, entre outros. A destinação dos recursos é feita com base na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O edital fica aberto até o dia 20 de novembro para apresentação de novos projetos, com a possibilidade de o empresário ter até três por cento do valor de ICMS destinado a investimento em ações de promoção ao esporte e lazer.

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas no site esportes.mg.gov.br ou com Claudio Gualberto pelo telefone (31) 98644 5817.