CORRESPONDENTE BANCÁRIO DA FIEMG ANUNCIA REDUÇÃO DE TAXAS

No intuito de viabilizar o crédito e dinamizar a economia nas micro e pequenas empresas do Estado, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG anunciou a redução das taxas de juros para financiamentos da linha Geraminas.

“A taxa anteriormente aplicada no período de 12 meses era de 1,71%, com a redução foi para 1,64%”, explica a analista de negócios da FIEMG e correspondente do Posto de Informações BNDES/BDMG/Credifiemg, Poliane Gomes.

“Oferecemos assessoria e atuamos na identificação das melhores linhas de financiamento para investimentos em expansão, modernização, capital de giro, projetos de inovação, entre outros”.

A parceria FIEMG/BNDES/BDMG/CREDIFIEMG consiste na avaliação prévia da empresa e do projeto; Levantamento da documentação necessária e preenchimento da proposta de financiamento; Assessoria técnica às linhas de apoio a Inovação; além da CREDIFIEMG, cooperativa de crédito voltada especificamente para o desenvolvimento e apoio ao Industrial com foco no atendimento as empresas associadas aos sindicatos patronais: Sindimiva, Sinpava, Sindivest, Sinduscon e Sime com produtos e serviços diferenciados, por meio de atendimento personalizado.

SERVIÇO

O posto de informações funciona na Fiemg, em Ipatinga – Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto. Agendamento e Informações através do telefone 3822-1414 ou email pogomes@fiemg.com.br