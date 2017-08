CONTÉM CULTURA É INAUGURADO EM PERIQUITO

Será inaugurado na próxima terça-feira (15), no município de Periquito, o “Contém Cultura”, projeto de exibição de filmes nacionais promovida em dois containers adaptados para funcionar como sala multicultural e instalados próximo à escola municipal. Na sessão inaugural do Contém Cultura, será exibido o filme O Trem do Vale, seguido por debate com o historiador, jornalista e cineasta, Sávio Tarso, que assina a direção do filme sobre a história da centenária Estrada de Ferro Vitória Minas. O documentário traz depoimentos de anônimos que participaram de sua construção.

A proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro; Naohiro Doi, diretor-presidente da Cenibra, patrocinadora do projeto via Lei Federal de Incentivo à Cultura; e o prefeito de Periquito, Geraldo Godoy são algumas das presenças confirmadas para o evento aberto ao público com entrada franca.

O Contém Cultura tem como objetivo promover a cultura nacional nas cidades do interior de Minas Gerais, dedicando aos municípios espaços permanentes para a realização de programas ligados aos setores culturais, artísticos e de entretenimento.

O projeto foi iniciado em março deste ano com a escolha do local para o assentamento dos containers e adaptação dos módulos em aço pela Superloc, segundo projeto traçado pelas arquitetas Juliana da Mata e Thays Lino.

Vindos de portos brasileiros, os containers passaram por várias etapas de transformação, envolvendo profissionais de diversos setores em sua cadeia produtiva. Inicialmente, os containers foram cortados para receber as portas de aço e fechamento em vidro. Em seguida, ganharam instalação elétrica, ar condicionado e cabeamento de som. Uma camada de isolamento térmico foi feita em toda a estrutura dos caixotes, que foram revestidos internamente com drywall e gesso. Posteriormente, os módulos foram pintados, e o piso em madeira recebeu sinteco. A fim de ampliar a área dedicada a atividades culturais, um toldo foi instalado na parte frontal dos containers.

A construção de baixo impacto ambiental – por reutilizar containers marítimos como matéria-prima e gerar poucos resíduos sólidos, recebeu pintura artística em cores fortes, que deixam o espaço mais atraente.

Outra etapa importante do projeto consistiu na seleção dos filmes a serem exibidos semanalmente nos próximos dez meses no centro cultural, e na solicitação dos títulos à Agência Nacional de Cinema (Ancine), que gentilmente cedeu as obras ao Contém Cultura. Além desses filmes, outros vindos do 18º Fest Curtas BH vão compor o acervo da sala multicultural. Assim como a Ancine, o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte também cedeu atenciosamente filmes que integraram sua mostra e que vão compor a programação semanal do Contém Cultura até junho de 2018. Após esse período, o espaço passará a ser gerenciado pelo governo municipal, por meio de sua secretaria de Educação. Para coordenar dando sequência às atividades culturais do projeto, o órgão selecionou dois agentes que estão sendo capacitados pelo professor Sávio Tarso e pela proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro.

A disponibilização de rampa de acesso à sala de cinema e a tradução em libras de alguns filmes que irão compor o calendário de exibições do local também figuram entre as ações do Contém Cultura, com o objetivo de promover a inclusão de toda a população no circuito cultural de Periquito.

SERVIÇO

Sessão inaugural de cinema, com a exibição de O Trem do Vale, filme de Sávio Tarso. Dia 15 de agosto, às 16 horas, na rua Tancredo Neves, próximo à Escola Municipal de Periquito. Entrada franca.