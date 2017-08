COMO MANTER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO TRATAMENTO DE CÂNCER

O câncer, de maneira geral, é definido como uma enfermidade crônica que pode ter diferentes causas. É caracterizado, principalmente, pelo crescimento descontrolado e disseminação de células anormais no organismo, que se reproduzem até formar uma massa de tecido conhecida como tumor. Segundo a nutricionista Natasha Terra, a doença e o tratamento podem provocar alterações metabólicas e levar o paciente à desnutrição.

A especialista explica que os principais fatores determinantes da desnutrição nesses pacientes são: redução na ingestão total de alimentos, alterações metabólicas e aumento da demanda nutricional, provocadas pelo tumor. Natasha acrescenta que a terapia nutricional (TN) no paciente oncológico tem como objetivo a prevenção ou reversão do declínio do estado nutricional, além de evitar a progressão para quadro de caquexia (desnutrição associada ao câncer), garantindo assim melhor qualidade de vida para o paciente.

A seguir, a nutricionista reúne as principais dicas para manter uma alimentação saudável em diferentes situações que podem acontecer durante o tratamento de câncer:

FALTA DE APETITE

Tente fazer refeições leves várias vezes ao dia, pelo menos de três em três horas;

Coma e beba bem devagar, evitando ingerir líquidos junto com o almoço e jantar;

Prepare pratos coloridos e variados e inclua novos alimentos em seu cardápio;

Se possível, deixe que outra pessoa prepare a refeição e evite ficar na cozinha neste momento;

Evite frituras e alimentos gordurosos;

Use temperos mais fortes na preparação dos alimentos, como por exemplo, as especiarias – como o açafrão;

Tente consumir balas azedas, amargas ou gotas de limão, para estimular o reaparecimento do paladar;

Evite cobranças excessivas em relação à alimentação.

ENJOOS E VÔMITOS

Evite frituras e alimentos gordurosos;

Fracione as refeições;

Procure não beber líquidos durante as refeições; deixe-os para os intervalos entre elas;

Chupar gelo pode ajudar a diminuir o enjoo;

Beba sucos ou chupe picolés de frutas cítricas, como limão, abacaxi, morango, acerola e kiwi;

Faça pequenas refeições em menores intervalos de tempo;

Evite bebidas alcoólicas, fumo, cafeína e condimentos fortes;

Não fique muito tempo sem comer; lembre-se: quanto mais tempo ficar de estômago vazio, mais enjoado vai ficar;

Coma devagar e mastigue bem os alimentos;

Não se alimente nos episódios de vômitos. Aguarde um tempo para voltar a se alimentar;

Não deite logo após as refeições;

Escove os dentes ou lave a boca com frequência.

DIARREIAS

Beba líquidos em temperatura ambiente entre as refeições;

Fracione as refeições;

Evite uso de laxantes e alimentos como leite e derivados, frituras e ricos em açúcar;

Consuma alimentos obstipantes, como arroz branco, biscoito de polvilho, banana e vegetais cozidos.

GRIPES E RESFRIADOS

Aumente a ingestão de líquidos;

Pratique atividade física, sempre que possível;

Consuma alimentos ricos em fibras, como por exemplo: aveia, alimentos integrais, mamão e ameixa.

DOR NA BOCA OU GARGANTA

Evite alimentos ácidos, picantes, muito condimentados ou salgados;

Não coma alimentos duros ou muito quentes;

Evite extremos de temperatura, prefira alimentos em temperatura ambiente;

Prefira alimentos fáceis de mastigar e engolir, como purês, suflês, mingaus, pudins, gelatinas, etc;

Evite bebidas alcoólicas ou gaseificadas;

Gelatina com xilocaína antes das refeições pode amenizar as dores.

ALTERAÇÕES NA SALIVA (BOCA SECA)

Evite comer alimentos secos, como por exemplo, farofa;

Prepare a comida com caldos ou molhos; sopas são uma ótima opção;

Evite alimentos muito doces;

Tempere saladas com vinagres ou limão;

Insira água e outros líquidos com frequência;

Se não houver aftas, chupe balas ácidas sem açúcar, picolés de limão ou abacaxi e use chicletes de sabor menta, que podem ajudar a produzir mais saliva.

DIFICULDADE PARA MASTIGAR OU ENGOLIR

Ingerir líquidos para facilitar a deglutição;

A comida deve ser preparada na consistência que for mais bem tolerada e que ofereça menos dificuldade para mastigar ou engolir, podendo variar entre branda (alimentos em pedaços e bem cozidos), pastosa (alimentos em formas de purês, amassados, desfiados) ou líquida (sopas, sucos, sorvetes e geleias).

SUGESTÕES PARA ENRIQUECER ALGUMAS PREPARAÇÕES, EM CASO DE PERDA DE PESO

Utilize alimentos hipercalóricos, como por exemplo azeite, óleo vegetal, creme de leite, manteiga, margarina, gema do ovo, maisena, farinha láctea ou abacate;

O creme de leite pode ser usado no preparo de purês; a farinha láctea pode ser acrescentada em mingaus de aveia e o abacate pode ser consumido como sobremesa ou na forma de mousses.