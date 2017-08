COMÉDIAS EM CARTAZ NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

O fim de semana será de muita comédia nos espaços culturais Usiminas. Neste sábado (12), o personagem Tiririca, vivido pelo ator Francisco Everardo Oliveira Silva, apresenta a peça “Tiririca, Minha História”, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h. No palco, o comediante nascido no interior do estado do Ceará, vai divertir o público com músicas, piadas, esquetes e brincadeiras para toda a família.

Tiririca começou sua carreira em circo aos 8 anos de idade. No picadeiro foi trapezista, malabarista e mágico. Com o decorrer do tempo, montou seu show de humor e se apresentava várias vezes por dia em casas de shows, barracas de praia, pizzarias, aniversários, entre outros eventos. Nos anos 90, gravou seu primeiro CD que foi o maior sucesso com a música “Florentina”. Logo em seguida, o segundo CD e atualmente está em seu sexto disco.

ZÉLIA OLGUIN

No Teatro Zélia Olguin, a diversão do sábado fica por conta da peça “As Enferneuras”, que promete muitas gargalhadas com a história de duas atrizes médicas da alegria que são nomeadas enfermeiras oficiais do hospital municipal.

Ermelinda sonha com sua volta ao teatro e faz de tudo para que a amiga se demita do trabalho para juntas voltarem a atuar, mas Marivalda acha que o hospital é um lugar seguro porque a vida do artista se encontra sempre na corda bamba. Então, Ermelinda apela para conseguir arrastar a amiga de volta aos palcos, causando uma grande confusão no hospital.

SERVIÇO

12/8

Tiririca, Minha História. Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

12/8

As Enferneuras. Teatro Zélia Olguin, às 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 15 promocional até 2 horas antes do evento faltando 2 horas: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: (31) 3822-3031