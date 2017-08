COMÉDIA E LITERATURA NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

A programação cultural neste fim de semana no Centro Cultural Usiminas reúne comédia e literatura. Nesta sexta-feira (18), o humorista Gustavo Mendes se apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h. No sábado (19), o fotógrafo Nilmar Lage lança seu livro “Corpos Conflitantes”, às 18h, no Foyer do Centro Cultural Usiminas.

Para começar o fim de semana, Gustavo Mendes vai divertir a plateia com o espetáculo “Atrevido” que mostra um artista mais maduro, com uma carreira solidificada e muitas histórias para contar. Gustavo carrega bons e maus momentos para usar como matéria-prima de suas piadas, interagindo com novos e conhecidos personagens que por meio de um telão interferem no show, e com o público com muita intensidade.

Gustavo Mendes nasceu na cidade de Guarani, na Zona da Mata de Minas Gerais. O ator surgiu no cenário do humor brasileiro por meio da internet. Com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, sua interpretação da presidenta Dilma se transformou em fenômeno nas redes sociais.

Em 2012, recebeu um convite de Cláudio Manoel e passou a integrar o elenco do “Casseta & Planeta – Vai Fundo”, que foi ao ar no mesmo ano pela TV Globo. Gustavo também integrou o elenco da Rede Bandeirantes no programa “Agora é Tarde” juntamente com o humorista Rafinha Bastos. Além disso, mantém uma parceria com o canal Parafernalha.

LANÇAMENTO

No sábado, o fotógrafo Nilmar Lage lança seu livro “Corpos Conflitantes”, obra que reúne uma organização dos principais trabalhos desenvolvidos por ele com um recorte amplo de fotos inéditas, mesclando com outras já apresentadas. As imagens contemplam histórias de personagens anônimos, mas que contribuem para a formação do povo brasileiro. No evento, o público vai conferir um bate-papo com o fotógrafo e projeção de imagens. Nilmar Lage fotografa desde 2003 e trabalha com documentários desde 2004. Ele já mostrou seu trabalho em mostras de vídeo e exposições no Brasil e exterior.

Nilmar Lage foi professor de Fotojornalismo e Comunicação Comparada do Curso de Comunicação Social/Jornalismo, das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC). Ministra oficinas de fotografia e documentário, com passagens por Ipatinga, Ouro Preto, Ponte Nova e João Pessoa/PB. Atualmente dedica-se pelo grupo Fixa: Imagem e Memória, ao projeto Circuito de Imagens, fazendo um registro fotodocumental no Vale do Jequitinhonha/MG; e pelo Studio Integral: estratégias e ações para uma vida melhor, vem desenvolvendo o projeto Rio Doce: Águas Passadas.

SERVIÇO

18/8

Gustavo Mendes “Atrevido”

Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60 anos e colaboradores da Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal e Mineração Usiminas)

19/8

Lançamento Livro – Corpos Conflitantes

Foyer do Centro Cultural Usiminas, às 18h

Entrada gratuita

Mais informações: 31.3822.3031