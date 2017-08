Coluna William Saliba 11/08/17

EX-CORREGEDORA DA CNJ FALA EM IPATINGA SOBRE ‘HORIZONTES DO JUDICIÁRIO’

Como parte da celebração do “Mês do Advogado”, o presidente da OAB Ipatinga, Eduardo Figueredo, anuncia a realização da palestra da ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Eliana Calmon, na próxima quinta-feira (17), às 19h, no auditório da Fadipa. A jurista, com mais de 40 anos de atuação profissional, abordará o tema “O Judiciário dentro dos Novos Horizontes”. Ela foi a primeira juíza de carreira a chegar ao STJ.

LUGARES LIMITADOS

A palestra da ex-ministra Eliana Calmon é gratuita. As inscrições para a retirada dos ingressos podem ser feitas a partir desta segunda-feira (14), às 12h, na sala de apoio ao advogado da OAB, no Fórum de Ipatinga. A capacidade do auditório da Fadipa é de apenas 320 lugares.

ON LINE

O 12º Departamento da Polícia Civil, em Ipatinga, passou a contar com os serviços da Giganet, uma das conexões de internet mais velozes de Minas Gerais. E sem nenhum custo para os cofres públicos. A pequena cerimônia que marcou a parceria entre a Giganet e a Polícia Civil contou com as presenças do delegado-chefe do 12º DP, Gilberto Simão e dos diretores da Giganet, Wallace Barreto e Carlos Augusto Paiva. A nova conexão da Polícia Civil utiliza uma rede de banda larga de alta velocidade, integralmente construída com fibra ótica.

RECONHECIMENTO

O presidente da Cenibra, Naohiro Doi, recebeu nesta sexta-feira (11), o “Diploma Colaborador Benemérito” da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A homenagem foi entregue pelo comandante da 12ª Região da Polícia Militar, coronel Edvânio Carneiro, responsável pelo policiamento em mais de 90 municípios mineiros. A iniciativa faz parte das comemorações dos 242 anos da PMMG.

DANDO AS CARAS

No próximo dia 26 de agosto, às 20h, o humorista Wellington Muniz, o Ceará, apresenta o seu espetáculo “Dando as Caras”, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. O comediante apresenta os personagens que marcaram a sua carreira, como Silvio Santos e Gabi Herpes; e usa todo o potencial vocal para imitar cantores, como Maria Bethânia e Tina Turner. A apresentação, em Ipatinga, integra o projeto Mostra de Teatro, coordenado por Fabrízio Teixeira e conta com o patrocínio da NET/Claro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Os ingressos estão à venda por R$ 50, a inteira, e R$ 25, meia-entrada, na bilheteria do teatro ou pelo site evetim.com.br. E já estão quase esgotados.

COMÉRCIO

Em razão do Dia dos Pais, as lojas de Timóteo ficarão abertas até mais tarde neste sábado (12). O horário especial será de 9 às 17h.

SANTA EDWIGES!

A informação é do jornalista Maurício Lima, da Coluna Radar da Veja. O presidente Michel Temer gostou muito do que ouviu ontem (10) de um deputado na viagem entre Brasília e o Rio de Janeiro. Durante o voo, o deputado Alexandre Valle (PR-RJ) apresentou ao presidente o Projeto de Lei 7590/2017, que funcionaria como uma Lei das Falências para a pessoa física endividada. O PL – a Santa Edwiges dos endividados – estabelece a figura de um juiz para auxiliar na negociação e fixação de valores dentro do orçamento da família.

Devido à viagem deste jornalista, esta coluna voltará a ser publicada na próxima quarta-feira (16)