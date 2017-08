Coluna William Saliba – 10/08/17

LIDERANÇAS TENTAM REVERTER FECHAMENTO DO AEROPORTO

A deputada estadual Rosângela Reis (Pros) está empenhada em incluir na pauta do próximo Fórum Regional do Governo de Minas, a grave questão do fechamento do Aeroporto Regional do Vale do Aço. A deputada também articula a presença das lideranças empresariais, classistas e políticas da região no evento, que contará com a presença do governador Fernando Pimentel (PT).

ALTO CUSTO

Um dos motivos que podem levar ao fechamento do Aeroporto Regional do Vale do Aço é o custo operacional de aproximadamente R$ 8 milhões, nos últimos dois anos (considerado muito alto por alguns setores do governo mineiro). A empresa atualmente responsável pela gestão do aeroporto é a Socicam – considerada uma das melhores do mercado brasileiro –, contratada pela Usiminas há vários anos. Após a transferência do Aeroporto Regional para poder público, em 2014, tornou-se necessária a realização de licitação para o prosseguimento dos serviços, com base na Lei 8.666. Por denúncia de irregularidades, o Tribunal de Contas embargou o processo licitatório e recomendou não só o fechamento do aeroporto, como o embarque e desembarque de passageiros do Vale do Aço em Governador Valadares.

EFICAZ

O presidente da Cenibra, Naohiro Doi e a coordenadora de Comunicação Corporativa e de Relações Institucionais, Leida Horst Gomes, serão homenageados pela Associação Beneficente Ágape (ABA) nas comemorações dos 10 anos do Projeto Conselho Eficaz. A solenidade está programada para o próximo dia 5 de setembro no Hotel Metropolitano, em Coronel Fabriciano. O Projeto Conselho Eficaz é desenvolvido pelo Instituto Cenibra desde 2007, em parceria com a ABA.

MODA CONSCIENTE

Com a proposta de oportunizar o consumo sustentável, economicamente viável e socialmente justo, as amigas e jornalistas Roberta Nobre e Giovana Cabral lançam o “Movimento Paguh – Brechó, Arte, Coisas e Tal”. O primeiro encontro acontecerá neste sábado (12), das 10h às 18h, no Bairro Cariru, em Ipatinga. Na primeira edição do brechó itinerante, as pessoas terão a oportunidade de comprar roupas e acessórios “gentilmente usados” até 80% mais baratos em relação a artigos novos. No dia e local, também serão oferecidas minioficinas gratuitas de automaquiagem e meditação, além de consultoria de moda. A princípio, o brechó itinerante do Movimento Paguh acontecerá sempre na primeira quinzena do mês em eventos próprios e com convidados. Mais informações: www.facebook.com/movimento.paguh.

FASHION DAY

Antecipando e lançando tendências, o Shopping Vale do Aço está preparando o maior evento de moda da Região Metropolitana do Vale do Aço: o Fashion Day Verão 2018 que apresentará as novidades e tendências para a nova estação. Totalmente gratuito e aberto ao público, o evento movimentará as passarelas no próximo dia 24, a partir das 20h, no estacionamento E5 (no 5º piso). A animação do evento ficará por conta da banda Cumpadre Nestor. O Fashion Day terá também a presença do ator Felipe Titto, da Rede Globo, que também comanda a versão brasileira do reality show americano “Are You The One”, na MTV.