Coluna William Saliba – 09/08/2017

PARTE DA DUPLICAÇÃO DA BR-381 SERÁ LIBERADA AO TRÂNSITO EM 2017

Cerca de 30 km já em fase final de duplicação da BR-381 devem ser liberados ao tráfego de veículos até o final deste ano. A informação foi repassada aos integrantes do Grupo Raízes pela deputada estadual Rosângela Reis (Pros), durante o almoço realizado nesta quarta-feira, no Hotel Dan Diego Suítes, em Ipatinga. A deputada informou que alguns trechos da duplicação ainda dependem do licenciamento ambiental para a sua conclusão. Há também alguns lotes do projeto da rodovia que dependem de nova licitação para serem executados.

ALÇA RODOVIÁRIA

Para evitar que o aumento do fluxo de tráfego, com asfaltamento da LM 760 (que liga o Vale do Aço à BR-262), interfira no trânsito urbano de Timóteo, deverá ser construída uma alça rodoviária contornando a cidade, com obras estimadas em R$ 21 milhões. No entanto, segundo a deputada Rosângela Reis, ainda não há recursos orçamentários para execução da obra.

PARAQUEDISTAS II

O Vale do Aço perde R$ 60 milhões de recursos federais com a pulverização de votos do seu colégio eleitoral, causada pelos “candidatos paraquedistas” que aqui aparecem apenas no período eleitoral. Conforme divulgado ontem por esta coluna, a região tem eleitores suficientes para fazer quatro deputados federais que, em quatros anos de legislatura, poderiam apresentar emendas que possibilitariam aplicar este valor na construção de um hospital regional, em um campus de Universidade Federal ou até duas unidades de Pronto Atendimento (Upas).

USIMINAS NA IBOVESPA

A Usiminas volta a ser destaque na Ibovespa. Os papéis PNA da Usiminas subiram 5,26%, em função dos bons resultados apresentados pela siderúrgica mineira no trimestre.

DONOS DO PÓDIO

Durante a final dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG 2017), em Uberaba, na última semana, os atletas da Usipa subiram ao pódio 32 vezes. Eles representaram suas respectivas escolas e o Vale do Aço. A competição reuniu durante toda a sua realização cerca de 160 mil atletas, de acordo com a Secretaria de Esportes de Minas Gerais.