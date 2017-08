Coluna William Saliba – 07/08/17

PRESIDENTE DA TERNIUM APRESENTA RESULTADOS DA USIMINAS EM IPATINGA

O presidente da Ternium do Brasil, Paolo Bassetti, que faz rápida visita ao Vale do Aço, onde acompanha questões referentes à reforma e reativação do Alto-Forno 1 da Usiminas, esteve na tarde desta segunda-feira (7), na Câmara Municipal de Ipatinga, onde apresentou ao presidente do legislativo de Ipatinga, vereador Nardyello Rocha, gráficos que apontam a recuperação da Usiminas. Dentre vários assuntos, destacou o crescimento e os novos investimentos da siderúrgica. Bassetti falou ainda da importância do diálogo com a comunidade. O presidente da Ternium é esperado também, no início da noite de hoje, na reunião da Agência de Convergência, na Fiemg Regional Vale do Aço.

O DEPUTADO PALHAÇO

O deputado federal Tiririca vem à Ipatinga. Não em missão oficial, como parlamentar, mas para exercer seu velho ofício de palhaço. Ele será a atração, o próximo sábado, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com o espetáculo “Tiririca, minha história”, quando repassa os momentos marcantes e engraçados de sua vida.

HISTÓRIA

O cidadão Francisco Everardo Oliveira Silva (nome de registro do humorista Tiririca) começou a sua carreira em circo aos 8 anos de idade. No picadeiro, foi trapezista, malabarista e mágico. Com a ausência do palhaço principal em um dia de espetáculo, no circo onde trabalhava, Tiririca ocupou o seu lugar e agradou a todos, vindo pouco tempo depois a ocupar o lugar de palhaço oficial. Mais tarde, chegou a ser proprietário de seu próprio circo. Logo, foi para a televisão, onde acabou se tornando conhecido pelo grande público com as participações em vários programas.

CONTABILISTAS

A Assessoria de Relações Sindicais da Fiemg Regional Vale do Aço realiza na próxima quinta-feira (10), das 8h às 10h30, o “Encontro de Contadores com Empresários Mineiros”. No evento, o professor Adilson Torres, contador e mestre em Administração, entre outros títulos, abordará os temas “Balanços: Patrimonial, de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa” e “Notas Explicativas e Demonstração do Valor Adicionado”. A promoção conta com a parceria do Sebrae-MG, apoio da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e do Sindicato dos Contabilistas do Vale do Aço. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do site http://www7.fiemg.com.br/Regionais/vale-do-aco/eventos.

ON LINE

Pesquisa revela que quase 70% dos brasileiros utilizam dispositivos móveis para ler notícias. O Digital News Report 2017, estudo realizado pelo Reuters Institute em parceria com a Universidade de Oxford revela que 69% dos brasileiros usam dispositivos móveis para acompanhar notícias, sendo que 23% usam o telefone celular como principal ferramenta para se manter bem informado. E não são apenas os sites dos jornais que alimentam estes leitores. Sites de notícias, mídias independentes, blogs e redes sociais estão entre os canais mais utilizados.

ESTÁGIOS

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (10), para o processo seletivo da Fundação Renova. São 60 vagas disponíveis para estudantes de Direito que atuarão junto ao Juizado Especial Cível, em Governador Valadares. O estágio será destinado a estudantes a partir do 5ª período de Direito, com carga horária de seis horas diárias e uma hora de intervalo. A remuneração é de R$ 1.151,70, inclusos vale de transporte e seguro de vida contra acidentes pessoais. Mais informações através do telefone 31 3822-6536.